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中正橋改建工程斥資22億　雙北率團勞檢聯合稽查

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▲▼台北市勞檢處聯合稽查「中正橋改建工程」。（圖／台北市府提供）

▲台北市勞檢處聯合稽查「中正橋改建工程」。（圖／台北市府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

對於連接雙北的中正橋改建工程金額超過新台幣22億元，台北市勞動檢查處長江明志表示，該橋是跨越台北市與新北市的重大公共工程，其中包含舊橋拆除與整建、高達50公尺的鋼拱橋及跨越新店溪的艱困施工段，且在既有的橋樑及道路上施工，作業風險高，如未有效的安全管理，極易發生墜落、倒崩塌、物體飛落、感電、溺水、被撞等重大災害。

江明志日前會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、新北市政府勞動檢查處及台北市政府工務局新建工程處前往「中正橋改建工程」實施聯合輔導稽查，勞檢處除檢視現場安全衛生設施執行情形，並提出缺失事項及建議改善方式，同時要求工程主辦機關確實督導施工廠商強化安全管理作為。

勞檢處表示，平時已針對該工程實施檢查，這次聯合輔導稽查目的，除再檢核施工團隊是否依丁類危險性工作場所評估計畫辦理，以強化自主管理效能，並促使主辦機關依《職業安全衛生法》第5條之規定，落實工程規劃設計及施工風險評估之缺失改善，以及要求監造單位依據加強公共工程職業安全衛生管理作業要點規定，確實執行安全衛生事項之監造查核。

另外，台北市勞動局長陳信瑜也表示，台北市目前有許多重大公共工程刻正執行中，為提升公共工程之職業安全衛生水準，避免發生職業災害，除依台北市深根職安4年計畫辦理，加強與市府各機關之橫向聯繫及合作，並由勞檢處實施「勤查重罰」之減災策略，以督促事業單位落實勞工保護之責，塑造無災害的工作環境與安全文化，做為民間工程之表率。

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