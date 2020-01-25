中正橋拆引道「華王家族」重生　網揭「重慶南路老地主」祕辛：要起飛了

記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲，利用春節連假、交通量少的時候，將連接台北市中正區、新北市永和區的中正橋引道（重慶南路高架橋）拆除，23日小年夜晚間9點30分開工，一夜過就就被夷平。拆除後的重慶南路旁店家也得以重見天日，有人預測周遭店面、房價會因此上漲，甚至還有人說「華王家族」會因此起飛。

▲中正橋引道拆除，重慶南路三段現在已經成為平地。（圖／翻攝YouTube／CCTV WIFI）

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以往要前往中永和地區的用路人，開車經過中正橋時，會在重慶南路三段過和平西路後就上引道，不過由於引道已經歷經49年的歷史，台北市長柯文哲決定利用小年夜台北市交通量較小時拆除，部落客雲把拔24日臉書貼出中正橋重慶南路端目前照片，可以看到原本的引道一夜之間已經全被夷為平地。YouTube頻道CCTV WIFI也多角度全程直播拆除過程。

中正橋引道開除之後，重慶南路突然變得寬敞，原本在橋邊的店家也因此重見天日，有網友看到景象後認為，拆除後的重慶南路房價將會飆漲，其中有人提到當地知名的「華王」系列店家。在Google搜尋上可以發現，「華王」開頭的店家、位在重慶南路三段的有三間，分別為華王安全帽、華王排骨及華王日式涮涮鍋，這也不禁讓人好奇這三家店的關聯。

▲▼重慶南路三段上的「華王」系列店家。（圖／翻攝Google map）

其實之前就有批踢踢鄉民討論過這個問題，有人解答說「華王排骨跟涮涮鍋是親戚」，也有鄉民說「華王以前還有牛排館跟雜貨店」、「就這邊的老地主一族，店家印象中都是自己的，看家族誰要來開店做生意就讓他做」、「以前跟老闆娘租過房子，就老地主家族」。