「跟著桃捷一起去旅行」第4波！　桃捷青埔機廠探索趣

▲跟著桃捷一起去旅行！第4波探索桃捷青埔機廠。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

軌道迷不要錯過喔！好評不斷、場場秒殺的「跟著桃捷一起去旅行」輕旅行活動，推出第4波全新企劃，要帶大家一探捷運機廠的神秘面紗，來趟「桃捷青埔機廠探索趣」，8開始報名(詳細報名資訊: https://reurl.cc/4m35KY)，歡迎喜歡桃捷、熱愛桃捷、天天都要搭桃捷的大小朋友們踴躍報名參加。

▲跟著桃捷一起去旅行！第4波探索桃捷青埔機廠。（圖／桃捷提供）



桃捷指出，此次輕旅行活動將帶您深入桃捷公司總部，在進入基地之前，先到A17領航站參觀原住民主題車站，了解台灣原住民族藝術家作品的「原」汁「原」味。接著進入廠區參觀難得一見的列車維修廠及捷運模型車，讓您深度了解機場捷運運維模式，更能試乘智慧化的無人自駕車。

▲橫山書法公園。（圖／桃捷提供）



逛完廠區後，再帶您前往位於領航站旁，以公園為「硯台」，以陂塘為「墨池」意象發想的橫山書法公園，讓您悠閒漫步其中，享受溫暖的陽光。公園裡，還有特色共融遊戲場，約兩層樓高的磨石子溜滑梯，多彩的水泥涵管遊戲隧道，絕對能讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

跟著桃捷一起去旅行第4波活動，9月8日上午9點準時開放報名，共分2個梯次，分別為9月29日和9月30日的A17站-軌道迷之旅，每梯次限量30人，一人400元，探索捷運機廠的機會真的非常稀少，名額有限報名要快。報名參加小旅行的民眾，桃捷公司將贈送超夯立體列車票卡一張(市價400元)，另外，只要臉書按讚分享活動資訊，桃捷公司加碼再送一日票，讓您再搭乘機捷全線玩透透。

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