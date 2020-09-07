桃園好米出征全國賽　鄭文燦有重賞奪冠給獎金200萬

▲桃園好米出征全國賽，奪冠給獎金200萬。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園好米今年第11年踏上全國賽，桃園共推選出好米組參賽選手11人、有機米組參賽選手4人，將代表桃園出征全國賽，市府農業局7日於府前廣場舉辦風光的稻米達人冠軍賽誓師，13區農友代約400多人一起為參賽農友加油，市長鄭文燦並祭出最高200萬獎金，要讓桃園好米在全國發光。

▲桃園好米出征全國賽。（圖／市府提供）

鄭市長指出，為給予農友更大的支持與鼓勵，本次於台灣稻米達人競賽中獲得冠軍的選手將給予獎金200萬元、亞軍100萬元、季軍50萬元，而入圍全國賽的選手給予獎金30萬元；此外，獲得冠軍的農會將獲得100萬元的行銷推廣經費、亞軍補助30萬元、季軍補助10萬元、入園則補助5萬元，感謝農民朋友們的耕耘努力，讓桃園稻米持續在全國發光。

鄭市長說，桃園是北台灣的糧倉，不僅有桃園大圳、石門大圳等先進的灌溉系統，市府非常重視農地管理，積極提升桃園河川污染管制，對於灌溉水質很有信心，而過去受到污染的農地也分期復育完成，大幅降低農地污染、保留良田，提高桃園核心農業區的競爭力。

同時也感謝桃園市農會、各區農會以及各個產銷班的努力，讓桃園農業呈現小而強的特質，透過品牌化、技術化、高質化，讓桃園米越來越好，未來市府亦將加強推廣桃園米結合在地美食，包括客家美食、台菜料理，期盼在疫情之後能夠找回米食文化，讓大家看見糧食安全的重要性，也讓越來越多人喜愛台灣的米食文化。

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