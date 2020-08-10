半年課金3萬！她送的紅包「被男友拿去」買遊戲點數…網安慰：比抽菸便宜了

▲送給男友的獎金被拿去買遊戲點數。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

公司發獎金讓男友分紅，對方卻把錢全拿去買遊戲點數！一名女子表示，她拿到公司發的獎金都會分1000元至3000元給另一半，讓對方開心一下，結果最近無意間發現對方半年內花了3萬儲值遊戲點數，而且還是用她給的獎金，「想到我的錢都拿去浪費在手遊上，就覺得很氣。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，雖然獎金分享給男友以後，要怎麼花是對方的自由，但虛擬點數是她的大地雷，兩人交往過程中她也多次強調，怎料男友還是瞞著她課了3萬的金，令她失望又生氣。

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▲遊戲課金是原PO的大地雷。非當事人。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



她解釋，平常和男友花費都是AA制，分享獎金只是想讓對方開心，每次金額也都不大，平常男友愛怎麼改車她都不干涉，畢竟對方是用自己賺的錢，「只是有把話跟地雷說在前面，就是手遊不能大課」，而且兩人約定好要一起存錢買房，男友拿到紅包卻馬上拿去買遊戲點數，實在讓她很心寒。

網友回應，以後自己的獎金自己存，不要分給男友就不會有爭議，「妳還是把獎金的錢自己存好比較實在」、「以後不需要給他吃紅，他愛怎麼課他的事，不需要自己生氣。」也有人勸她轉個念頭，其實半年花3萬還在可接受範圍，已經比很多玩家還要收斂，「半年3萬還好啊！3萬是我之前玩的大概快兩個月吧」、「半年三萬，平均一天166$，比抽煙吃檳榔便宜欸。」