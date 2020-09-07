星宇航空「追月航線」要來了　預告有大驚喜彩蛋、絕版星宇箱1.0

▲星宇航空預告推出「星宇追月號」飛行體驗。（圖／星宇提供）

記者賴文萱／台北報導

搶攻中秋商機！星宇航空今（7）日預告推出「星宇追月號」飛行體驗，預計10月1、2日登場，每日3班共6班，將有近千名旅客可親身感受「追月航線」的大彩蛋驚喜，締造今年以來最靠近月球的超近距離體驗。

受到新冠肺炎疫情影響，國境仍未解封，航空公司紛紛推出類出國行程滿足旅客悶壞的心。星宇航空繼星宇箱STARBOX 登陸計劃、重返地球後，預計將於10月1、2日再推出「星宇追月號」飛行體驗。

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▲星宇先前推出七夕專機獲得熱烈好評。（圖／星宇航空提供）

星宇表示，追月號每日3班，共6班，從地球出發，將有近千名旅客可親身感受「追月航線」的大彩蛋驚喜，締造今年以來最靠近月球的超近距離體驗。

▲星宇航空限定中秋禮盒星宇箱1.0，推出後隨即被預購一空。（圖／星宇提供）



另外，星宇也偷偷預告，將有機會於機上享用到下一季「 商務艙聯名餐點」，並有機會獲得已絕版的「星宇箱1.0」，詳細飛行體驗行程及開賣日期，近期將於粉絲專頁逐一揭露。

該消息一發出，底下眾多鐵粉紛紛留言，「超期待~XD星宇迷的心聲被聽見了~」、「噢～要去、要去」、「搶起來」、「能不能國慶也飛一趟！許願中...」。

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