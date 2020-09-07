　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

英國老牌咖啡COSTA在陸現關店潮　青島門市全歇業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國連鎖咖啡品牌COSTA在大陸爆出關店潮。（圖／CFP）

▲英國連鎖咖啡品牌COSTA在大陸爆出關店潮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

英國連鎖咖啡品牌COSTA在大陸爆出關店潮，位於各地的關店數量達全國門市的10%，其中，山東青島的門市已在8月底全數關閉。陸媒報導，COSTA咖啡青島某門店前店長馬女士表示，依據公司政策，「先集中把青島的店都撤了，我們這邊也是，員工都已經裁了。」

▲英國連鎖咖啡品牌COSTA進駐大陸市場時曾一度與星巴克分庭抗禮，展店迅速。（圖／CFP）

▲COSTA咖啡進駐大陸市場時曾一度與星巴克分庭抗禮，展店迅速。（圖／CFP）

《央視財經》報導，COSTA咖啡在青島的門店已全面撤出市場，但是這家咖啡館仍在運營，「在COSTA咖啡閉店的隔日，一家新的咖啡館就在同一個位置開業。」經查，COSTA咖啡在青島的所有門店均為閉店歇業狀態。

由於部分消費者仍不清楚青島的門市皆已關停，看到新聞後才辦理會員儲值的退款，因此也爆出有人等待退款時間長達近一個月。對此，馬女士回應，雖然有提前張貼過關店通知，可能因為張貼的時間不長，一般而言，退款程序一周肯定處理不完，後來才了解有人處理了近一個月。

據了解，COSTA咖啡在北京和青島兩地已關近40家門市，南京地區的22家門市目前已關了6家，杭州也關停了COSTA西溪樂天城門市和COSTA中豪國際店兩家門市，目前大陸門市數量約400家左右，等同於關掉了10%的門市。

英國連鎖咖啡品牌COSTA於1971年成立，目前在全球有3000多家門市。據悉，COSTA咖啡2006年正式進入大陸市場，進入大陸後一度與星巴克在外來咖啡品牌上分庭抗禮。COSTA咖世家負責人對於此次大規模門店調整僅表示，「此次關店是門店優化工作的持續，關閉青島虧損門店是COSTA在中國業務優化調整中的一部分。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
張柏芝失誤洩漏！　大兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」
砰一聲...10釣客遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及
爭鮮推「399吃到飽」可行？　網點1關鍵：一定虧本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

死因不明！美麗沙灘死魚遍布　腐爛屍體連綿4公里

英國老牌咖啡COSTA在陸現關店潮　青島門市全歇業

捷克總統批議長訪台「幼稚挑釁」　北京大讚、邀參加峰會

美擬將中芯國際列黑名單　陸：濫用國家力量「赤裸霸權行徑」

19歲女「擠完鼻子痘痘」命危！細菌竄腦狂擴散　醫揭超致命後果

揮別「中國製造」　三星傳11月關閉天津電視工廠

開學第一天送小孩上學「爸跑錯3學校」　老師：要放學了…順便接走

中國藥廠科興「9成員眷」注射新冠肺炎疫苗！　CEO：已告知副作用

女生遭「口罩遮眼」連賞巴掌　22秒霸凌片瘋傳！　學校急抓人道歉

變態男潛入女廁！「貼地伸頭」進門縫偷窺　事後狡辯：我是女生

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

死因不明！美麗沙灘死魚遍布　腐爛屍體連綿4公里

英國老牌咖啡COSTA在陸現關店潮　青島門市全歇業

捷克總統批議長訪台「幼稚挑釁」　北京大讚、邀參加峰會

美擬將中芯國際列黑名單　陸：濫用國家力量「赤裸霸權行徑」

19歲女「擠完鼻子痘痘」命危！細菌竄腦狂擴散　醫揭超致命後果

揮別「中國製造」　三星傳11月關閉天津電視工廠

開學第一天送小孩上學「爸跑錯3學校」　老師：要放學了…順便接走

中國藥廠科興「9成員眷」注射新冠肺炎疫苗！　CEO：已告知副作用

女生遭「口罩遮眼」連賞巴掌　22秒霸凌片瘋傳！　學校急抓人道歉

變態男潛入女廁！「貼地伸頭」進門縫偷窺　事後狡辯：我是女生

網紅大學被騙去做酒店！　揭「暗黑玩法」經紀人日薪破萬

中職／最不會吞K　陳傑憲：三振對我來說很丟臉

三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

駁斥江啟臣「時機敏感」婉拒AIT邀約　國民黨：5立委仍在協調中

郭碧婷卸貨倒數！　婆婆向太證實「向佐已抵台隔離」破婚變謠言

貿易協定談不攏也非走不可！　強生：10月15日是最後期限

百萬YouTuber「跟親妹接吻」超開放　24hrs挑戰網看傻：竟然做了

中秋慶團圓...蘇澳漁會推限量「鱻宴集錦盒」　漁貨搶鮮購

砰一聲...10釣客人車遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及

中職／統一獅快談好林子豪　希望本周有結果

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

大陸熱門新聞

天降鐵球砸死女嬰　法院判整棟樓都要賠

女稱遭「性侵逼交往」墮胎！　男友被肉搜結果大反轉

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

和碩子公司侮辱員工！新員工識別證滿地扔

校門口隨機砍！　4人倒地噴血...兇「刀架制服女脖子」

引擎蓋頂著大活人　高速路上狂飆

香港12歲少女被警撲倒！　母：只是路過

情侶河塘殉情雙亡！遺體擁抱浮出

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

樓梯間霸凌！女同學「口罩蒙臉」打到流鼻血

19歲少女激似3個月孕婦！

10歲妹陳屍農田遭性侵！堂哥下的手

更多熱門

相關新聞

H＆M台北站前店傳不敵租金將收攤

H＆M台北站前店傳不敵租金將收攤

瑞典快時尚品牌H&M於2015年進駐台北車站商圈開設「台北站前店」，成為民眾熟悉的市景之一，近日傳出該門市即將於今年11月底收攤，對此傳言台灣H&M表示：「目前內部沒有收到任何相關訊息，尚無法回應。」

降租談不攏！34年台中擔仔麵婚宴會館歇業　地主照樣加價找租客

降租談不攏！34年台中擔仔麵婚宴會館歇業　地主照樣加價找租客

時代的眼淚再添一家　逾30年土城光碟店7月底將歇業

時代的眼淚再添一家　逾30年土城光碟店7月底將歇業

H＆M宣布將關閉全球170家門市

H＆M宣布將關閉全球170家門市

ZARA母公司擬關閉全球1200間門市

ZARA母公司擬關閉全球1200間門市

關鍵字：

COSTA咖啡關店歇業

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面