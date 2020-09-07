英國老牌咖啡COSTA在陸現關店潮　青島門市全歇業

▲英國連鎖咖啡品牌COSTA在大陸爆出關店潮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

英國連鎖咖啡品牌COSTA在大陸爆出關店潮，位於各地的關店數量達全國門市的10%，其中，山東青島的門市已在8月底全數關閉。陸媒報導，COSTA咖啡青島某門店前店長馬女士表示，依據公司政策，「先集中把青島的店都撤了，我們這邊也是，員工都已經裁了。」

▲COSTA咖啡進駐大陸市場時曾一度與星巴克分庭抗禮，展店迅速。（圖／CFP）

《央視財經》報導，COSTA咖啡在青島的門店已全面撤出市場，但是這家咖啡館仍在運營，「在COSTA咖啡閉店的隔日，一家新的咖啡館就在同一個位置開業。」經查，COSTA咖啡在青島的所有門店均為閉店歇業狀態。

由於部分消費者仍不清楚青島的門市皆已關停，看到新聞後才辦理會員儲值的退款，因此也爆出有人等待退款時間長達近一個月。對此，馬女士回應，雖然有提前張貼過關店通知，可能因為張貼的時間不長，一般而言，退款程序一周肯定處理不完，後來才了解有人處理了近一個月。

據了解，COSTA咖啡在北京和青島兩地已關近40家門市，南京地區的22家門市目前已關了6家，杭州也關停了COSTA西溪樂天城門市和COSTA中豪國際店兩家門市，目前大陸門市數量約400家左右，等同於關掉了10%的門市。

英國連鎖咖啡品牌COSTA於1971年成立，目前在全球有3000多家門市。據悉，COSTA咖啡2006年正式進入大陸市場，進入大陸後一度與星巴克在外來咖啡品牌上分庭抗禮。COSTA咖世家負責人對於此次大規模門店調整僅表示，「此次關店是門店優化工作的持續，關閉青島虧損門店是COSTA在中國業務優化調整中的一部分。」