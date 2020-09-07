中國藥廠科興「9成員眷」注射新冠肺炎疫苗！　CEO：已告知副作用

▲新冠病毒疫苗。（圖／路透）

文／中央社台北7日電

路透社報導，正研發COVID-19疫苗的中國科興控股生物技術有限公司已讓9成以上員工及家屬，注射仍在第三期臨床實驗的疫苗。中國官方7 月啟動相關疫苗的緊急使用，為醫務等特定群體施打。

中國國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉8月指出 ，中國已在7月22日啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗的緊急使用。

中國「疫苗管理法」規定，當出現特別重大公衛事件，國家衛健委可在一定範圍、時限內緊急使用疫苗。 可使用的群體包括：醫務人員、防疫人員、邊檢人員和 保障城市基本運行的人員等。

路透社引述中國科興生物公司執行長尹衛東指出， 目前公司已有2至3千名員工和家屬，自願接種科興生物所研發的疫苗「克爾來福」（CoronaVac） 。 他說，「作為一家疫苗研發商和製造商，爆發新疫情可能直接影響我們的疫苗生產」。

「克爾來福」日前已完成第一期和第二期試驗，目前正進行第三期臨床試驗。尹衛東表示，選擇接種疫苗的人，和他們的親屬，都已被告知潛在的副作用。 他說，自己也已接種疫苗，醫生在施打前詢問過他們的健康狀況，而接種群體出現不良反應的比例也「很低」。

尹衛東也表示，這個疫苗緊急使用方案的數據，或許可證明疫苗的安全性；但也指這些數據不會成為監管部門批准疫苗上市與否的審查資料。

報導指出，據科興日前的第二期試驗結果顯示，接種「克爾來福」的副作用包括乏力、發熱和疼痛等，多 數症狀輕微。

中國目前有3款COVID-19疫苗進入第三期臨床試驗 ，除了科興的「克爾來福」外，還包括國藥集團中國生 物的2款疫苗。（編輯：沈朋達/翟思嘉）