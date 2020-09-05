中國最積極干預美大選！白宮國安顧問點名北京：40年最大外交敗筆

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

白宮國安顧問歐布萊恩今天表示，在干預美國總統大選的國家中，中國扮演最活躍角色。美國已經向中國、俄羅斯、伊朗等國表明，試圖干預美國選舉將面臨嚴重後果。

歐布萊恩（Robert O'Brien）今天在白宮記者會上被問及俄羅斯散布通訊投票假訊息時表示，中國在干預美國總統大選上扮演最積極角色，俄羅斯、伊朗與其他國家也涉入其中。美國積極監控，並竭盡所能確保選舉不受影響，不會容忍任何外國干預美國大選。

他指出，美方畫出紅線，向中國、俄羅斯、伊朗與其他國家清楚表明，試圖干預美國大選將面臨嚴重後果。

歐布萊恩表示，與中國的交往方式或許是過去40年來美國外交政策的最大敗筆，當中國變得富裕後，許多人對中國竊取美國智慧財產權、不公平貿易作法或是霸凌鄰邦的惡行視而不見。

歐布萊恩以香港與台灣為例表示，美國希望中國更貼近西方、更為民主，但情況卻恰恰相反。中國侵犯人權的行為日益嚴峻，從中國近來對待香港的作法、對台灣的霸凌，可以看到中國的惡行。

歐布萊恩也不忘讚揚美國總統川普是第一位挺身而出反擊中國的美國總統，他表示，美國對中國採取強有力行動，並首次對中國實行大規模制裁。他相信美國盟友將跟隨美國的腳步，就像5G與華為一樣，許多國家正在遠離中國。美國終將贏得勝利，川普對自由市場等願景不僅吸引美國盟邦，也吸引中國人民。