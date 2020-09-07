【廣編】好產品會說話！　「恋恋風尚」圓滿完銷

【企劃特輯】

全國上市30年建商品牌欣巴巴事業楠梓系列推案「恋恋風尚」圓滿完銷，在在見證好的產品藏不了，永遠是市場最受歡迎閃亮的巨星！

地段！地段！還是地段！「恋恋風尚」座落高雄大學旁最燙金的藍田路門牌，被喻為下一個高雄美術館特區的增值潛力股，新台17線完工後10分鐘就能直達美術館特區，對比市心高房價，10分鐘的距離就能享受超高綠覆率的大學生活圈，極具首購吸引力，不少年輕已購客都是跨區來看屋，一看就喜歡。

「恋恋風尚」看準未來市場需求，來規劃居住空間的改變，規劃獨特2+1房㊣雙衛浴的超強格局，深獲消費者青睞，主要關鍵在於2房的房價就能擁有3房的居住空間坪效，每房都是雙人床，+1隨心空間還能改造育兒房、工作室、甚至長輩的神明廳；正3房產品更是買到賺到，34坪直接打趴40坪，3房空間住得像3+1房，三代同居也不成問題，這些超高坪效的規劃，讓年輕購屋族在負擔變輕的情況下，也能滿足十年生活需求，完銷一點都不意外！

最讓女性已購客滿意的兩套衛浴設計，便是針對市場上2房產品多半僅配置一間衛浴的缺點，不但每天早上梳洗要排隊，男女主客也無法顧及隱私，買了新房卻不能享受舒心生活，這些「恋恋風尚」的㊣雙衛浴全部一次解決！

「恋恋風尚」感謝有您支持，這次買不到，期待下一次相逢。圓滿完銷是責任的開始，也是許多人成家的第一步，期盼在巴巴事業用心打造的幸福建築裡，能凝聚您全家人的珍貴情感，家家都邁向幸福的康莊大道！

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