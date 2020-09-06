韋德齊稱「我是台灣人！」　中國駐捷克大使再發聲明：堅決反對

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉亭／綜合報導

捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣6天，引起中國嚴重不滿，中國外交部長王毅稱，將為此付出沉重代價。但韋德齊並未退縮，還公開說出「我是台灣人」。而中國駐捷克大使館5日再度發聲明，表達強烈譴責和堅決反對。

中國駐捷克大使館5日發聲明指出，捷克議會參議院主席韋德齊罔顧中方和捷克政府反對，執意赴中國台灣地區活動。這是對中國國家主權的嚴重侵犯，對中國內政的粗暴干涉，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本準則。

▲總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

聲明中也表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。無論台灣當局和某些反華勢力如何操弄，都改變不了這一事實」。中方敦促捷方正視中方嚴正立場，切實恪守一個中國政治承諾，採取切實措施消除有關事件的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展。

韋德齊一行人結束參訪行程後，回到首都布拉格，在機場受到約100名現場民眾歡迎，他們手上拿著「感謝」、「我們是台灣人」的標語。韋德齊透露，這次訪台成果豐碩，未來將努力讓總理和各部會了解與台灣合作的潛力。

韋德齊曾表示，雖然對於王毅的恫嚇感到擔憂、恐懼，但是勇氣的真諦在於克服恐懼，因為唯有克服恐懼，才能享有自由與民主，「我非常不喜歡王毅的發言」。

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