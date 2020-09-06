撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門拉陪葬釀2死4傷「下車魔性狂舞」

▲楊男犯案後在街上跳舞。（圖／CTWANT提供）

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大陸廣西1名楊姓男子今年和家人發生爭吵，一氣之下開車離家，不料他無意間在街上撞見弟弟的女友，隨即萌生報復之意，竟直接加速撞擊，造成對方傷重不治；恐怖的是，楊男當時心想「反正已經撞了人」，決定再拉更多人陪葬，最後釀成2死4傷的慘劇，而他下車後不僅若無其事地點菸，甚至在大街上狂舞。

大陸《環球時報》報導，家住廣西賀州的男子楊遜識平時有吸毒習慣，因多次遭家人勸誡而心生怨恨，今年2月間他又在電話裡和爸爸、胞弟發生激烈爭吵，之後便開著車在路上閒逛；轎車行經光明路時，楊男偶然在街上發現弟弟的女友，心中頓時萌生報復之意，隨即踩油門加速衝撞，造成對方傷重不治。

▲楊男近日遭判處死刑。（圖／翻攝自環球時報）

開車撞死人後，楊男又迎面撞上另輛小客車，並趁著對方下車察看時，搶走駕駛的車輛逃離現場；逃逸過程中，他想到前面已撞一人，遂產生撞死更多人來陪葬的想法，接著又在光明橋頭紅綠燈十字路口猛踩油門，故意製造汽車衝撞事故，再造成1死4傷；詭異的是，楊男下車後先是淡定點菸，接著竟當街狂舞。

當地法院審酌，楊遜識故意剝奪他人生命，致1人死亡、1車受損，其行為已構成故意殺人罪，孰料他又以駕車衝撞不特定他人之危險方法危害公共安全，再度導致1死4傷及多車受損，其行為構成以危險方法危害公共安全罪，決定判處被告死刑，剝奪政治權利終身，同時須賠償被害人之財產損失。

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