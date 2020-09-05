連千毅為復出鋪路？合體一週年…曬館長合照：早日康復　萬人讚爆

▲連千毅PO文祝館長早日康復。（圖／翻攝連千毅臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

2019年9月引發「直播主之亂」的主角連千毅，一審遭法院判刑7年，今年7月30日以450萬元交保，並限制住居於新北市住處。連千毅繼昨（4日）PO文「9月9日說明會見」，今（5日）他再度PO文，並曬出與館長的合照，祝福館長早日康復，頻繁發文的舉動，讓不少粉絲期待他再次復出。

連千毅昨（4日）PO文「現主時，各位好朋友，好久不見！9月9號 說明會見...」而今（5日）恰好是他與館長合體直播一週年，他在臉書曬出兩張合照，祝福近日遭槍擊的館長「#館長 之漢兄，祝：身體安康，早日康復，恢復健康的體魄...」。

連千毅與館長去年9月5日合體直播後，沒多久爆發「直播主之亂」。有網友留言酸館長「你跟連千毅不是很好，你怎麼不去保他」、「看到黑道就轉彎」等語，館長當時則回應「我沒有切割啊，個人做事個人擔，我陳之漢做的事我擔，他連千毅做的事他擔，我真的不方便評論」。

如今館長已順利出院，連千毅PO文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「刷一整排愛心」、「刷一整排漢堡」、「期待任哥有機會再跟Ｒ館合體」、「任哥重出江湖」、「期待直播」、「英雄惜英雄」。