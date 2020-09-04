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不是復出！連千毅PO文5小時改文　記者會變「說明會」

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▲▼連千毅交保步出高雄二監。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅即將於9日舉行說明會。（圖／記者吳奕靖攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市去年「直播主之亂」主角連千毅一審遭法官重判7年，7月30日以450萬交保並限制住居於新北市住家，4日在臉書發文，9日「記者會」見，在5小時候改為「說明會」，並且澄清不是復出。

連千毅在4日中午PO文表示，「各位好朋友，好久不見！9月9號 記者會見...」但5小時後改為，「現主時 各位好朋友，好久不見！9月9號 說明會見...」。

除此之外，貼文中同時附上一份刑事告訴狀，連千毅以「詐欺取財罪」控告供應商提供的精品是假貨，包括手錶1785只、皮帶94條、行李箱456個、打火機584個、皮件43個、皮帶94條，合計受損金額高達568萬836元。

引爆直播主之亂的連千毅，涉嫌和一名寵物店老闆鄭又仁相互挑釁報復被逮，檢方認定連千毅指使手下砸店鬥毆，今年1月連與手下等共27人遭起訴10項罪名，高雄地院7月29日下午審結，連千毅遭依組織犯罪判刑3年6月、槍持有可發射子彈具殺傷力之槍枝判刑4年，合併判囚7年。

高雄地方法院表示，經合議庭評議後，認為在押被告連千毅、謝育全、鍾富賢、張瑛桔如能提出一定金額擔保並遵守一定事項，應無繼續羈押之必要，而審酌各被告之生活狀況、經濟狀況等情，命被告連千毅、謝育全各具保新台幣450萬元、100萬元後停止羈押，交保後禁止對本案相關人士為恐嚇、騷擾等行為，並限制住居。

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