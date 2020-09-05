嘉義市大同國小附設幼兒園增班　想進公托不用爭破頭！

▲嘉義市立大同國小附設幼兒園迎新會，老師扮演可愛卡通人物出場。（圖／大同國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

公立幼兒園在教育部祭出增班政策之下，大幅改變以往生態。嘉義市大同國小附設幼兒園今年也新增小班與中班各1班，加上原本小班1班共招收3班60名新生，除了大班外，其他班別都還有名額，過去大家搶破頭想進公幼，現在正是好時機。

過去公立幼兒園班數少，許多家長在排隊排不到，抽籤又沒抽中的情形下，只好將小孩送到私立幼兒園，但私立幼兒園的除了學期開始收費外，大部分還要繳月費，一個學年下來，少則數萬，多則數十萬，被譏為「比讀大學還貴！」

公立幼兒園收費平價，每學期一萬元有找，符合資格者，還享有其他補助，而且按照規定每班30學童，配有兩位老師，等於一位老師照顧15名學童，因而成了家長的最愛，但因過去僧多米少，入學需要抽籤，為了避免被指「作弊」，由家長自己抽，但抽中的不一定是自己的孩子，因此過程非常緊張刺激，結果自然是幾家歡樂幾家愁的局面。

為了解決這個問題，教育部採公幼增班政策，增加民眾選擇就讀公幼的機會，嘉義市立大同國小附設幼稚園幾年前只有大、中班各一班，在陸續增班的情況下，今年已經有兩大兩中兩小共六班，滿足多數家長需求，目前中、小班尚有名額，不分學籍，只要是嘉義市民皆可就讀。連絡電話：05-2222114。