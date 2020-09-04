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網瘋傳台灣擊落蘇愷35戰機！　軍事專家一比對：假新聞

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▲▼ 蘇愷35戰機,蘇愷35,SU-35,2017年11月13日俄羅斯蘇愷35戰機在阿拉伯聯合大公國舉辦的杜拜航空展表演。（圖／達志影像／美聯社）

▲網傳台灣擊落解放軍機。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

近日國外流傳一段影片，網友們聲稱解放軍一架蘇愷35（SU-35）被台灣ADS擊落。不過，軍事評論家邱世卿稍早經過比對，發現疑似是4年前解放軍「殲轟7」戰機墜毀的事件，因此可確認是假新聞。

針對在推特瘋傳台灣擊落解放軍機一事，邱世卿在臉書指出，他找到原始的視頻後，單就背景說話聲音，可以肯定不是在台灣，「因為他說的語言是我聽不懂的」。

▲▼網傳台灣擊落共機蘇愷35。（圖／翻攝自Facebook／Defence Aviation Post）

▲網傳台灣擊落共機蘇愷35。（圖／翻攝自Facebook／Defence Aviation Post）

經邱世卿比對後發現，影片的內容疑似是2016年10月22日一架「殲轟7」戰機墜毀在廣西柳州的意外事件。影片中與2016年戰機失事事件中都有同一座小山，邱世卿一比發現輪廓基本是吻合的，「因此可以確認是假新聞無疑」。

事實上，2016年10月22日下午1時許，解放軍一架「殲轟7」墜毀在廣西柳江新興工業園區內，當時網路也流傳機上2名飛官已成功跳傘的照片。

另一方面，空軍司令部4日對此也鄭重駁斥，此為假訊息，子虛烏有，完全不是事實；對於網路上有心人士刻意製造、傳播不實的假訊息，企圖混淆視聽，居心叵測，本部強烈譴責這種惡意行為。

「殲轟7」戰鬥轟炸機（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍「殲轟7」。（圖／翻攝自中國軍網）

▲網傳蘇愷35遭擊落。（圖／翻攝推特）

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