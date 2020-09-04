加利「Carry Mask」今起開放退換貨　指揮中心：會先代墊費用

▲口罩國家隊混充大陸製。（圖／梁世民藥師授權提供）

記者嚴云岑／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣，今（4）日起一週正式開放退換貨。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今（4）日下午表示，目前整起事件已交由檢調偵辦，藥局、超商、通路因換貨產生的費用，指揮中心會代為支付，產生的行政處理費用，也會再與加利公司進行處理。

蔡壽洤表示，目前全案已由檢調機關調查中，在事件發生後，目前有用陸製口罩混充MIT，用實名制販售，有carry mask口罩，原則上暫定今天到下週一，無論是1.0、2.0、3.0通路，都可以去換貨。



他表示，在換貨過程中，要特別感謝藥師、超商與通路端同仁願意配合。蔡授權說，在實名制1.0、2.0、3.0換貨產生的費用，指揮中心會代為支付，產生行政處理費用，也會與加利公司代為處理。

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林明進3日晚間接受訪問時憤怒表示，「我可以告訴你，我剛開始加入國家隊，我以國家隊為榮，但是做到後面，我以國家隊為恥」、「最後，我除了可以給員工錢以外，也會要了他們的命，我沒有辦法給我的員工休息，我們每天只為了趕政府的需求量，必須日以繼夜地來趕工，沒辦法休息。」

林明進強調，進口的陸製口罩是工業級、防護率達99%，絕對沒有「黑心」。他也指控政府欺騙廠商，他更遭到衛福部官員威脅，如果要退出國家隊，藥證就會被吊銷。

陳時中上午受訪時強調，加利作為不合法，也破壞了口罩國家對的信心，「犯法在先又說五四三，這樣怎麼對？」針對產量壓力，陳時中也說明，6月以前確實非常辛苦，加上疫情緊張，大家分頭努力，不管機具購買、組裝，到後來國軍也進去幫忙，全民動起來才到近2千萬片產能。

至於6月以後徵收是最大量的47%，已經減少一半。每日徵用800萬片也沒有要求立即繳交，是隔一段時間才徵用，6~7月期間都允許晚交，延長到7月甚至8月，就是讓他們顧及外銷市場需要。陳時中說，現在口罩庫存約有3億，不會有他所謂的產量壓力情況情況，「即使有，也應該提出，不應該違法再說」。