水杯遭灌體液！高中妹私密部位偷拍照狂傳　24歲男認罪

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受害者之一的「Muhelos」公開指控。（圖／翻攝自微博）

▲受害者之一的「Muhelos」公開指控。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

廣州一名男子在推特上發布6年前高中時期多名女同學日常生活照，並加註不少淫褻和不雅用語意淫，有受害人出面指控，表示這些照片都是對方偷拍來的，甚至控訴偷拍者疑似往他們的杯子吐口水甚至投放精液。這名24歲的嫌犯高嘉鑫今年4月被警方逮捕，經廣州白雲法院一審宣判，高嘉鑫被依尋釁滋事罪判囚1年8個月，對於男子受到制裁，其中一名「Muhelos」的受害女性3日回應稱，「精神緊張了這麼久，現在不知說什麼好，現在只想放鞭炮、開香檳」。

 廣州一名男子在推特上發布6年前高中時期多名女同學日常生活照，並加註不少淫褻和不雅用語意淫。（圖／翻攝自微博）

▲廣州一名男子在推特上發布6年前高中時期多名女同學日常生活照，並加註不少淫褻和不雅用語意淫。 

《澎湃新聞》（www.thepaper.cn）報導，身處國外的受害人「Muhelos」勇敢露臉透過影片揭發高嘉鑫的惡行，她表示約在4月6日上午，Twitter上名為「gebilaowang」帳號發布多張照片，「上面全都是我們廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常照，並配上大量淫穢及不雅用語」！經過網友們的「肉搜」，確認是一名叫做高嘉鑫的男同學。她進一步表示，高嘉鑫在高中時已「相當下流」，「只高三1年，他就至少騷擾了3名女同學，其中包括我」。

 偷拍照在推特瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲▼偷拍照在推特瘋傳。

偷拍照在推特瘋傳。（圖／翻攝自微博）

「Muhelos」還指控，有2名女同學不堪其擾，其中1人還受到實質傷害，「休學、復讀，不和學校任何同學來往了，而且有抑鬱傾向」！她表示，受害的女性們後來聯繫到她並詳細描述了整起事件始末。

當時這段控訴影片30小時內在微博有近17萬網友轉發，隨後，女孩們報案求助，廣州公安發布警情通報，經過縝密調查，警方於4月7日凌晨4點左右逮捕涉嫌在網路上發佈這些淫穢資訊的高嘉鑫，對於判決，「Muhelos」事後在微博發文，除了感謝警方和司法人員，也感謝這些勇敢的女性站出來，後續她們會以侮辱罪等罪名發起民事訴訟提告男方。

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