加利經銷商要求符合2點才退貨　盒裝都「台灣製」喊冤：同樣受害

▲經銷商也在臉書發布聲明。（圖／翻攝自Facebook／蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區）

記者曾筠淇／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬餘片陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」稍早也在臉書發布聲明，如果民眾在8月11日後所購買的口罩為台灣本產製造鋼印，且沒有毀損，就不接受退貨；他們也強調自己同樣為受害者，必須靜待加利接受完司法調查才能進行下一步的退貨。

加利的經銷商蝴蝶蜂鳥盒在臉書粉專「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」發文，據加利科技有限公司的聲明指出，成人醫療、兒童醫療、幼幼防塵等所有出貨給台灣通路商的盒裝口罩皆為「台灣製造」，醫療口罩都有通過國家標準CNS14774檢驗。

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▲▼蝴蝶蜂鳥盒強調，字樣必須為「陸製鋼印」才可退貨。（圖／翻攝自Facebook／蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區）

因此蝴蝶蜂鳥盒表示，如果民眾有意退貨，務必先行檢查8月11日後所購買的口罩字樣是否為「陸製鋼印」，若為台灣本產製造鋼印，且口罩沒有毀損，則一概不接受退貨。

文中也強調，有「進場加工」的再製口罩皆為實名制口罩，「蝴蝶蜂鳥盒口罩皆為符合台灣CNS14774標準規範製造的醫療用口罩」，經銷商、藥局和藥師也都是這次事件的受害者，目前只能為「8月11日後購買且鋼印字樣為陸製」的消費者進行退貨，其餘仍須靜待加利科技有限公司接受完司法調查後，才能進行後續處理。

▲加利科技有限公司聲明。（圖／翻攝自Facebook／蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區）

不過大部分的網友對於蝴蝶蜂鳥盒所發出的聲明仍不以為然，「我們不是笨蛋，請別再用你們產量不堪負荷的理由來騙大家了」、「我認為重點在於『欺騙』」、「感覺加利從頭到尾就在鬼扯，東西不一樣就是不一樣」、「明明是信譽問題，當初購買就是相信國家隊，結果實名制反而有問題，這樣本末倒置了吧」、「麻煩退貨啦！這家公司已經不能相信」。

▼許多民眾都因為加利為國家口罩隊才購買。（圖／記者許立昕攝）