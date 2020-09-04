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《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

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北美館典藏研究展「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」，自7月25日至10月25日於臺北市立美術館展出。

本展由北美館館長林平作為總策展人，邀請客座策展人高森信男，以其長期視覺文化研究的視角重新觀看鮮少曝光的典藏作品。以北美館為主軸，結合其他公立典藏機構的藝術收藏、歷史物證或藝術人類學檔案，回溯冷戰時期迄今的歷史，透過收藏系統書寫所映照出來的敘事，逐步交織、建構出臺灣與全球南方互動的結構，藉此討論臺灣與東南亞、拉丁美洲及非洲等地的關係，重新定義臺灣於國際政治、經濟及文化交流上的歷史藍圖。



▲郭雪湖，臺灣，〈大城遺跡（泰國）〉，1955，膠彩、紙，67 × 68公分，郭雪湖家族收藏，臺北市立美術館提供。

臺灣自日治時期已融入「全球南方」的體系，作為日本的南侵基地，曾為其東南亞及南太平洋各類學科的研究重鎮；二次世界大戰後，隨著政權轉移進入國共冷戰體制的抗衡，為強化與東南亞反共國家之間的聯繫，密切與東南亞華裔進行文化交流；1960年代起國際局勢變化，因應邦交國減少帶來的困境，許多交流開始聚焦於拉丁美洲、非洲及大洋洲。時至今日，和臺灣維持正式外交關係的國家幾乎來自「全球南方」。



▲劉其偉，臺灣，〈停泊在湄公河上的醫務船（越戰）〉，1967，水彩、紙，24 ×31公分，臺北市立美術典藏。

請繼續往下閱讀...

北美館館長林平表示：「臺灣所在的地理位置雖位於文明發展重心的北半球，卻始終被視為邊陲的南方，而臺灣此種曖昧不明的處境，亦是暗藏在本展所欲處理的議題之內。『南方』影射了某一種特定卻持續變化的想像；它不再單指地理方向或空間向度，它暗喻某種價值魅力，是主流之外的異域、等待探索與開發的地方。但這辭彙從美術館的館長視角出發，它殺出理性重圍、落點成為典藏庫房『暗處』的隱喻。它是一個策展計畫，但也同時意圖指涉政治經濟、文化社會、博物館日常的『秘密南方』。」



▲左：席德進，臺灣，〈菲律賓漁夫〉，1975，油彩、畫布，101.5 ×76.0公分，國立臺灣美術館典藏，財團法人席德進基金會授權。右：石原紫山，日本，〈達魯拉克的難民（比島作戰從軍紀念）〉，1943，膠彩、紙，178 × 75.7公分（×2），臺北市立美術館典藏。

本展包括北美館典藏日治時期的戰爭畫：由石原紫山（Ishihara Shisan）於1943年所繪之〈達魯拉克的難民（比島作戰從軍紀念）〉，藝術家以可可樹、扶桑花等熱帶常見植物為背景描繪難民休憩的場景，畫面中表現的異國風情與戰地主題形成對比；以及台灣重要藝術家如郭雪湖、馬白水、劉其偉、席德進等人於冷戰時期爭前往東南亞的寫生作品。北美館於1985至2008年期間曾密切與拉丁美洲的邦交國進行藝術交流、1998年後透過舉辦臺北雙年展及對當代藝術的關注，或是早期偶然的接受外交捐贈等各種機緣，典藏許多足以反映當代藝術視角的「南方收藏」。此外，國立歷史博物館因長期推動國際華裔藝術家的交流，收藏東南亞國寶級藝術家的重要作品，包括菲律賓藝術家洪救國（Ang Kiukok）、新加坡藝術家鐘泗濱（Cheong Soo Pieng）、劉抗（Liu Kang）及陳文希（Chen Wen Hsi）之作，將首次於北美館呈現。



劉抗，新加坡，〈江從山間過〉，1983，油彩、蔗板，78 × 104 cm，國立歷史博物館典藏，臺北市立美術館提供。 

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