沒中威力彩可能是「味煞擋財」？化解居家味煞扭轉下半年運勢靠「加氛」去味神器

▲在居家風水中的無形煞「味煞」若沒有好好化解，就會影響到整個人整體運勢。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

2020年已經過了一半，你是不是覺得還是「有點卡」、時常生小病、氣運不順呢？除了星座運勢、水逆，在居家風水上也有很多「有形煞」、「無形煞」影響我們的氣運，其中又以無形煞中的「味煞」帶給大家最多危害。所謂「味煞」是指在居家環境中存在的惡臭、異味，一但沾染滿居家空間時，搭配氣味滲透力強、無形可捉，會嚴重影響到健康以及運勢。生活上有哪些味煞必須嚴加注意？影片中提出各種實用又簡單的化解方式，讓大家扭轉下半年運勢，趨吉避凶一路旺到底。

1.財運

許多人會將鞋櫃放在門口、玄關口，但財神爺若要進門光顧，過多的雜物、鞋臭味就會將財神爺嚇跑，嚴重甚至連過門都不敢，將財運「擋在門外」。這時要時常注意鞋櫃內整潔及氣味，別讓好不容易上門的財運被臭走，可以在玄關處擺上去味噴霧，進門後隨手一噴保持清爽氣味。

▼玄關通常都會擺放鞋櫃，若散發惡臭小心財神不進門。



2.工作運

一個人的工作運除了本身工作表現，「外在條件」也是非常重要。不只是將自身外觀、衣物整理乾淨就好，身上氣味也是一門大學問，許多人常用香水增添吸引人的味道，但其實多數人對味道的喜好不同，不如維持氣味清新即可，再加上工作環境也必須維持好，特別是垃圾桶、桌面不要太過髒亂滋生臭氣，才能打造出加薪、升官的好磁場。

3.桃花運

外在魅力除了靠穿搭、乾淨外表，「氣味」也是影響桃花運的重要關鍵。清新、淡淡香氣能夠塑造出乾淨整潔形象，讓人有種想要親近的感覺，對人際關係有顯著加分效果。如果有正在追求、交往的對象，也要注意一些小細節，例如從車廂拿出的安全帽、汽車車內空間氣味，如果完全不留意就會飄散惡臭，可是會瞬間毀掉浪漫氣氛，這時不妨在車廂內放上除臭噴霧，隨手噴一噴替自己的貼心大大加分。

▼密閉空間孳生的霉味如果不多注意，就會影響到桃花運！



4.健康運

廚房是所有飲食的來源，保持清潔能防止細菌「病從口入」，不管是油煙管、排水口、廚餘等惡臭只要一瀰漫，很容易影響健康；而廁浴空間在風水中則是所有居家污穢之氣聚集的地方，現代人居住空間狹小，很多浴室沒有對外窗能保持通風，這時候只能依靠去味噴霧讓空間保持清爽氣味，適時在馬桶、角落噴上一下，避免裡面的污穢之氣擴張到居家其他空間。

5.家運

通常位於家裡正中間位置的客廳，是整個居家生活核心空間，也是影響氣運的重點位置，凡舉會用到的家具、寵物器具、沙發等，一定要定期清潔除臭，以免氣味籠罩讓家庭成員的身體不適，導致「家運」下降。此外，在臥室枕頭、床單也不可輕忽，定期清潔才能確保呼吸到的空氣清爽，讓身體也隨之健康。

但生活中有這麼多要注意的「味煞」，該怎麼化解呢？根據《命運好好玩》風水老師李行說，有很多人認為只要用香水把氣味掩蓋著就能化解，其實不然，味煞一定要將氣味「分解」才能將它沖走。這時候除了勤打掃，遇到頑劣惡臭或是較難清潔的空間，就是耐斯強力去味噴霧進場助攻的時候。

擁有SGS驗證、抗菌率高達99%的「加氛除菌去味噴霧（空間／布製品）」，能夠將各種空間中的氣味、布織品上的異味瞬間擊破，以日本臭源分解科技瞬間除菌，將隱藏在居家空間中的各種煞氣「化解」乾淨，再搭配獨家標靶型BacShoot長效技術，能保持24小時抗菌異味的效果，使整個環境都充滿著清香不被味煞入侵，不管是鞋櫃、廁所、廚房甚至是臥室等，隨處擺上一罐拿起來輕鬆一噴，就能替生活即刻除臭化解味煞氣，徹底讓運勢「加氛添好運」。

▼遇到味煞一定要「化解」而不是用香水掩蓋，這時候使用加氛除菌去味噴霧就能將空間、物品上的臭味通通Out，徹底「加氛添好運」！