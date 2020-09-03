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陸智庫頻放台海假軍情！　陸委會批：「訊息戰」做法居心叵測

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者邱茀濱／綜合報導

「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）近日常發布美軍在台海活動的軌跡，昨（2）日遭國防部點名嗆說「假新聞」。對此，陸委會發言人邱垂正今（3）日也強調，中共操作該平台，在網路上不斷釋放台海周邊的不實軍事動態，「訊息戰的做法『居心叵測』，完全不是負責任區域成員應有的作為。」

針對「南海戰略態勢感知計劃」頻發美軍在台海活動的消息，遭國防部批「假新聞」一事，陸委會副主委兼發言人邱垂正3日表示，中共從未放棄武力處理兩岸爭議，近年強化對台的軍事滋擾恫嚇，已造成台海緊張情勢。

邱垂正指出，近期除了在台灣周邊軍演不斷，中共更操作所謂的「南海戰略態勢感知計劃」，在網路上不斷釋放台海周邊的不實軍事動態，再利用其官媒散布渲染，混淆視聽，蓄意編造對台動武藉口，訊息戰的做法居心叵測，完全不是負責任區域成員應有的作為。

「陸委會呼籲國際社會及國內各界，對於中共刻意炮製的假訊息以及所謂的假消息平台，應先查清事實，切勿隨意附和。」邱垂正也正告北京當局，應盡快懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者，放棄敵對的對抗思維，勿再以這種惡意的造假、製造衝突的方式，形塑戰爭氛圍，這樣完全無助於兩岸關係和平穩定。

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