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剩90天能活被母親趕出門　重症男睡騎樓擺攤賣菜...善團送暖讓他淚崩

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記者白珈陽／台中報導

台中市一名45歲的阮姓男子，在父親過世後被診斷出罹患大腸癌末期，四肢末端更因敗血症陸續出現發黑、瘀青等症狀，醫師宣判只剩90幾天性命，母親竟將他視為累贅趕出家門，讓孤苦無依的阮男只能睡在騎樓；為求生存，阮男每天拖著重病的身體到台中火車站附近一家藥妝店前擺攤賣菜，但賺的錢甚至不足夠付出醫藥費，重症的他感受到自己生命正一天天消逝，讓他面對公益臉書粉專《光線》負責人的關心時，再也無法堅強，害怕得落下男兒淚。

▲▼阮男罹患大腸癌末期又遭母親趕出家門，在台中火車站附近一家藥妝店擺攤賣菜。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）

▲阮男罹患大腸癌末期又遭母親趕出家門，在台中火車站附近一家藥妝店前擺攤賣菜。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）

臉書粉專《光線》時常關注社會角落，日前他們接獲粉絲通報後，前往台中火車站附近一家藥妝店關心阮姓男子，發現外型年邁、精神萎靡的他，竟才45歲，一問之下才知道，原來他已經是大腸癌末期，阮男掀起衣服讓《光線》負責人看手術後的傷口，以及乾癟發黑的四肢，緩緩說出他的悲情故事。

「醫生說我只剩90幾天可以活…」阮男擦著淚說，他年輕時跟著父親到處辦桌（流水席），後來父親因病過世，自己被診斷出罹患大腸癌末期，母親卻認為他是個負擔、拖累，將他趕出家門，他在身無分文、無家可歸的情況下，只能睡在騎樓，且因生了重病，也沒有公司願意雇用他，只能夠過一天算一天。

▲▼阮男罹患大腸癌末期又遭母親趕出家門，在台中火車站附近一家藥妝店擺攤賣菜。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）

▲談到往事，阮男不禁淚從中來。

「絲瓜一條10元，蔥一把5元，每天就賺個1、200元」為了活下去，他每天早上4時許拖著被病魔侵蝕的身體到菜市場，買一些他雙手能夠拿的動的菜到騎樓下擺攤，但賺來的錢連溫飽都有困難，更遑論足夠看病。

▲▼阮男罹患大腸癌末期又遭母親趕出家門，在台中火車站附近一家藥妝店擺攤賣菜。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）

▲▼阮男因大腸癌末期併發敗血症，導致四肢末端發黑、瘀青。

▲▼阮男罹患大腸癌末期又遭母親趕出家門，在台中火車站附近一家藥妝店擺攤賣菜。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）

《光線》將準備好的中秋月餅拿給阮男，他先是接受，接著《光線》拿出紅包時，他說「你們剛剛有給我餅了，這我不能要」，堅持不收；《光線》將阮男販賣的菜全部打包，拿出1000元付給阮時，他又說「這太多了…」在如此艱苦的情況下，他仍堅持只拿自己應得的。不過在《光線》好意勸說下，阮男最終還是接受了。

阮男說，無論如何他都不願意和別人乞討，即使病痛折磨，他也會想辦法擺攤賺錢，至於只剩90幾天能活，那就過一天算一天。

▲▼阮男罹患大腸癌末期又遭母親趕出家門，在台中火車站附近一家藥妝店擺攤賣菜。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）

▲阮男對於《光線》好意贈送的紅包，一度不肯接受。

《光線》表示，如今阮男只剩90多天可以活，無論他以前遭遇何事或是在親屬眼中評價如何，他現在就是努力靠自己求溫飽，希望他可以在最後這段時間看看人世間最美的風景，民眾若有路過可以幫助他，買些菜讓他不用擔心下一餐，留下最美麗的記憶。地點就在台中火車站對面康是美門口，約早上5時

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