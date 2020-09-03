陸國新辦證實751條河超警！　汛情「22年以來最嚴重」7千萬人受災

▲淮河今年發生10年一遇洪水。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

大陸今年汛期嚴重，國新辦3日上午舉辦例行吹風會指出，今年是自從了1998年以來最嚴重汛情，包含長江、黃河等751條河流發生超警以上洪水，有7047萬人以上受災。

根據「央視」報導，進入主汛期以來，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等大江大河大湖共發生18次編號洪水，國家防總先後啟動13次防汛應急響應，大陸全國28個省份共有7047.1萬人次受災。

▲大陸各地發生洪水，許多人民受災。（圖／翻攝自人民日報）

應急管理部會同財政部累計下撥中央救災資金25.75億元（人民幣，下同），會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥19.5萬件中央救災物資和總價1.34億元的防汛物資。截至目前，因災死亡失踪人口271人，因洪澇災害造成7萬間房屋倒塌，較近5年同期均值分別下降49.8%、57.5%。

關於災後恢復重建工作，下一步將重點支持前期受災嚴重的安徽、江西、湖北、湖南、四川、重慶、廣西、甘肅、貴州、陝西等省（區、市），並將後期因洪澇災害啟動國家救災應急響應的省份納入重點支持範圍。對受災較重省份倒塌和嚴重損壞民房，中央在現行每戶2萬元補助標準的基礎上，每戶再增加5000元。

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