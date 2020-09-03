AIT賀軍人節秀台美軍事合作片　年輕嚴德發成亮點

▲AIT製作影片祝賀93軍人節，影片可見年輕時期的國防部長嚴德發（右2）。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

記者蕭羽耘／台北報導

9月3日是軍人節，美國在台協會（AIT）特別發布美台安全合作回顧影片祝賀。值得注意的是，影片中有亮點，除了呈現美台數十年來的合作外，也發現國防部長嚴德發年輕時候的身影；AIT說，美國的陸海空軍和海軍陸戰隊經常與台灣軍方交流，雙方相互學習、建立終身友誼，日後仍攜手合作，一起努力、共同得益。

AIT在軍人節製作美台安全合作影片表達祝福，影片中提到，台、美一直想有深厚且穩固的安全合作關係，遠超過軍售範圍，還包括由民間領導的安全工作、軍民合作、軍事交流，以及國防工業合作。

AIT表示，隨著時間演進，今天的美台關係不只建立在我們共同的利益，更根植在共享價值之上，不僅相互學習，也建立終身友誼，從1951年美軍顧問團成立、2009年美軍八八風災救災，到近年阿帕契機隊成軍、派里級巡防艦啟用。

AIT強調，一路走來確實實踐也見識到「真朋友、真進展」這句話的真諦；AIT也在昨天於館內舉辦了一場紀念勳章揭幕儀式，以感念1949年以來126名為保衛台灣英勇殉職的美國官兵，並為AIT「安全合作月」圓滿作結。