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農曆「這6月」出生注定好命！TPO1財運旺爆...根本人生勝利組

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▲爸爸,父親,媽媽,母親,小孩,嬰兒,牽手,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲農曆這6月出生的人，注定一生富貴又幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

命理中有所謂「自帶好命」，意即有些人一出生就擁有好運，不但家中突然錢財滾進，還事事順利！知名命理專家艾菲爾在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」發文表示，「其實命運的好壞是有跡可循的」，在農歷「這6個月」出生的人，一生福澤深厚、好運樂開懷，讓人羨慕到不行。

第六名：農歷二月出生
出生在農歷二月者，性格溫和、沈得住氣，是屬於日子會越過越好的類型。也許早期如學生時丶或剛步入社會時會比較辛苦，需要為了工作奔波出差，但事業上可說是一路順遂，案子及目標總能如期達標，沒有小人打擾，就算有小人、也很快就被鏟除，甚至還襯托得你更勤奮努力。而中年過後更會迎來財運大開，讓你在本職外，還能有餘裕去鑽研創業或投資，後半生可說是完全不用煩惱。

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第五名：農歷十月出生
出生在農歷十月的人，不怕苦不怕輸，且氣度、涵養極高，不會隨便否定丶不喜他人，這也使農歷十月出生者自帶一番雍容華貴的氣質。也因為以善度人的原則，讓你累積不少福祿，加上本身勇往直前的個性，讓你遇到困難也不畏懼，甚至每每都能順利逢凶化吉、平安度過不少難關，可說是非常幸運之人了。而婚姻上，也能夠尋得好對象，彼此互相扶持到老，攜手邁向幸福人生。

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲農歷二月出生者，中年過後更會迎來財運大開。（圖／取自免費圖庫Pixaby）

第四名：農歷三月出生
出生於農歷三月者，一出生就是個小福星，能夠為家中帶來極好的運氣，父母可以接收到你的福澤，加薪升官近在眼前，並且很快家裡能過上富裕無憂的好日子。而農歷三月出生者，通常都聰慧靈敏、學習反應力都極強，屬於經一事長三智的類型，在日後自然是能有一番作為，在社會上有一定的成就，一生好運樂開懷。

第三名：農歷十二月出生
出生於農歷十二月者，天生以精明著稱，就算是生活上總是傻愣愣的傻白甜，也會在學業、工作、愛情、或理財上有其精明的地方，且第六感極強，只要出手，幾乎都能有驚喜的滿意收穫。而到了中晚年，農歷十二月出生者更有財星入命，你能活用這波財運，順利迎來名利雙收，甚至振興整個家族，而你的後半生自然大富大貴，一生富足無虞。

閱讀,看書,兒童,小孩,小朋友（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲農歷三月出生者是個小福星。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

第二名：農歷八月出生
出生在農歷八月的人，天生就鴻福順行，從小長輩緣就很好，時不時就能得到零花錢。長大後則是貴人運旺盛，不管是在事業、投資、就連愛情都會得到貴人幫忙，甚至另一半就是自己的命中貴人，你們能夠發揮1+1大於2的最佳效果。有了自帶外掛的鴻福好運，還有源源不絕的貴人運，加上自身的努力勤奮，農歷八月出生者一生都能順遂非凡，富貴幸福。

第一名：農歷一月出生
出生在農歷一月者，天生命中帶財丶官運極佳，在事業上很容易就升遷連連、年紀輕輕便能居高位，當主管、領導級的人物；加上財運亨通，很有賺錢頭腦，不管是事業、創業兼職、或投資上，幾乎都能賺進滿滿錢財。有這樣令人眼紅的好財運及好官運，農歷一月出生者，往往很早就能得到成功，順利享福往後人生。

【#好命體質#！一生注定#富貴有福#...

塔羅牌老師艾菲爾发布于 2020年9月1日周二

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艾菲爾農曆出生自帶好運

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