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酷暑難耐？從5種風景看A’ Design Award的美好涼夏設計

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五感包含了視、聽、嗅、味、觸這五覺，對應於空間設計，便是講究一種綜合性的美意識鋪陳如何契合五覺，若場域僅側重事物在眼目上的品翫、摹狀或審美，則不免顯得枯槁。夏日解暑氣，環境自然著重體膚的清涼以及視覺上的舒暢淨潔，《瘋設計》編輯部從五感為起點，探討空間規劃如何觀照人類五覺，即便燋鑠酷熱的日子，仍賦予一種如泉甘冽的寫意。

夏日設計，可以藍白清涼視覺，或以熱帶植栽等意象與主題連結，又或者，讓自然素材如藤如木協力，踏實地為身體安神定氣。甚至反求諸己，將躁意穩穩收納入心，藉東方禪韻轉化騰騰溽熱。瘋設計與有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A’ Design Award合作，精挑十項家具家飾，讓你瞧瞧這些世界大獎認可的設計，都在哪樣的夏日風景裡出現。

1. 在白雲飄盪、微風輕拂處：

Wonho Lee《Brise Table》

為了往環保減碳的方向前行，或許我們該盡量以風扇的循環流通取代空調，然而多一臺風扇，就佔了一個空間，甚至在夏季過後常只能在一旁徒生灰塵。韓國設計師Wonho Lee的《Brise Table》結合風扇與邊桌功能，其邊桌功能讓它四季皆可使用，甚至，其木質纖細桌腳與桌面與潔白桌身的結合，也讓它成為室內的一道優雅清爽風景。

Shota Urasaki《Cloud》

設計靈感常由自然而來，Shota Urasaki的這張雲椅《Cloud》，即是住在沖繩的設計師，在某個雨天看見海岸上有朵雲的移動，讓他想起許多人小時候都有想坐在雲上的想法。這件充滿想像力與詩意的作品，不僅讓人感到療癒，也讓人想著夏季過午雨後，那舒服涼爽的風涼。

2. 在空闊草綠山海藍：

Hugo Charlet Berguerand《Tomeo》

縱使是天氣過度晴朗的日子，也有想要在戶外花園透氣放空的時刻。Hugo Charlet Berguerand設計的戶外金屬椅《Tomeo》，擁有簡單卻現代的外型、清爽淡柔的草綠天藍色彩，更重要的是，那以45度角從椅背伸出的扶手，以及往後斜出的椅腳，即在跟人說來場悠哉午後也不無可。甚至，該椅既輕巧易搬動，又方便任意堆疊，十足適合在戶外疊成一座山。

Yu-Han Wu《Coastline》

臺灣師範大學的Yu-Han Wu關注全球暖化、海平面上升問題，以作品《海岸線》（Coastline）呈現海岸線被海水侵蝕的梯型外觀。透明的壓克力呈現了海洋的清澈，在照明下如有水光映地。梯形邊界以木料製成，讓人想起山，在不同材質的組合下，不僅整體呈顯山海共存的美好情境，也為作品帶來層次。



3. 在清簡自然藤與木：

Melissa Mae Tan《Haleiwa》

菲律賓設計師Melissa Mae Tan的藤編椅Haleiwa，是傳統與現代的相遇。炎熱的菲律賓大量使用藤材做為家具材料，其透氣通風、清爽吸熱，適宜避暑定心，設計師卻讓這種柔韌的古老素材，結合現代的金屬框架，以一種纖美複雜又具力量的手工彎曲形式，呈顯出手工藤製品色彩線條的簡淡美好，為藤編家具帶來了優雅的設計面貌。

立風《蝴蝶衣架》

中國設計師立風，以《道德經》裡的「去甚、去奢、去泰」為設計指導原則，並以自然為師，設計極簡衣架《蝴蝶》。整組零件僅有兩個金屬框、一條木，兩框交疊，在框中間的菱形框穿過菱形木條，再度展開後，衣架形似蝴蝶飛舞。整體既生優雅，又如在室內創造了一個蝴蝶停留的花樣空間。

 

（完整文章請看瘋設計

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