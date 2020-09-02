侯友宜「拜乖乖」神造句：吃乖乖不吃瘦肉精、疫情乖乖不進來

▲侯友宜出席新北市政府109年中元普渡祭典儀式。（圖／秘書處提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜2日率市府機關首長及同仁在市民廣場舉行109年度中元普渡祭典，一同上香祈福。不過近期因為美豬牛將開放進口，新北發生館長槍擊案，又逢國際新冠肺炎疫情第二波高峰，侯友宜在祈願時也在5包乖乖包裝上頭親筆寫下「吃乖乖不吃瘦肉精」、「颱風乖乖不要來鬧」。

侯友宜下午1點率新北市府各機關首長及員工，在市民廣場舉行109年度中元普渡祭典，侯市長特別在乖乖餅乾上寫下「安全乖乖順心 厚日子就來」、「壞蛋乖乖 平安無事」、「吃乖乖 不吃瘦肉精」、「疫情乖乖 不進來」及「颱風乖乖 不要來鬧」，為新北市民祈福風調雨順、國泰民安及安居樂業。

新北秘書處表示，今年普渡大典為了因應防疫，參與的各機關首長及員工全數戴上口罩，連法師也戴著口罩進行儀式，並且全體拉開間距，保持一公尺的安全距離做參拜。祭典同步為「網路普渡」的市民祈福消災，供品也將由社會局捐贈給弱勢家庭，為環保永續及社會公益盡一份心力。

▲侯友宜在5包乖乖上分別寫下祈福語。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜率市府同仁，於新北市民廣場舉行中元普渡儀式，向四方地基主、好兄弟求福。（圖／記者湯興漢攝）