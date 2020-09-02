為遊戲而生　聯發科技推出Helio G95手遊系列晶片！

▲聯發科專攻智慧手機遊戲的Helio G95晶片組。（圖／聯發科提供）

財經中心／台北報導

聯發科技手遊系列晶片再添新軍！聯發科推出專攻智慧手機遊戲的Helio G95晶片組，身為Helio G系列產品家族的最頂級款，該晶片透過遊戲優化引擎技術HyperEngine的加持，不僅支援多鏡頭，更以無與倫比的連網功能以及AI超畫質顯示器，帶給手機用戶全面升級的遊戲體驗。

聯發科技無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，隨著智慧型手機為首的行動遊戲平台持續成長，各家手機廠商莫不花盡心思吸引手遊玩家。瞄準該市場的龐大商機，聯發科技持續擴展專攻手遊客群的G系列遊戲晶片，以強大的性能滿足毫秒必爭的遊戲需求。Helio G95是聯發科技目前遊戲晶片中最頂級的晶片組，擁有完整的軟、硬體解決方案，為手遊玩家打造最佳的遊戲體驗。

針對龐大手遊用戶，9月份上市的Helio G95晶片組搶攻電競市場，擁有強大的操控性能和高端功能，以滿足遊戲玩家絕佳的操控體驗，包括支援多達四鏡頭的架構、內建AI處理器（APU），另提供雙關鍵字語音喚醒等領先技術，並支援特效級HDR 10畫質規格，帶來超越HDR10+的超級優質影像效果。

聯發科技Helio G95整合了一對功能強大的ARM Cortex-A76 CPU，運行頻率高達2.05GHz，另配搭六個Cortex-A55節能型CPU。GPU方面搭載了升級後的Arm Mali-g76 MC4，運行頻率高達900 MHz，具有先進的單核和多核性能。

Helio G95還配備了支援雙關鍵字語音喚醒（VoW）偵測功能，確保兩者可同時無縫運作。此外超低功耗的數位訊號處理器(DSP)，可使Google Assistant 等應用的用電降至最低，並支援多個關鍵字和虛擬語音助理的功能。