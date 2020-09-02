略誘高雄少女！保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹男子羅育祥利用網路，略誘高雄14歲少女，並將對方囚禁在豪宅密室66小時，但密室的下方卻是羅男19歲妻子的主臥室，但羅妻辯稱丈夫犯案時她不在場，完全不知情。據悉，羅育祥當初也是略誘少女的方式結識妻子，兩人相識沒多久便結婚。

羅育祥2018年擔任某保全公司經理，利用招聘業務的權力，從各大人力銀行搜尋想打工的未成年少女，以面試工作為由邀約見面，再用麻藥迷昏、性侵得逞，並以手機錄下犯案過程，受害女子2名，其中一人僅12歲。

▲高雄少女案，羅姓主嫌19歲妻子。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲少女失蹤案主嫌羅育祥。（圖／記者張榮恩攝）



羅男2018年透過網路，同樣使用介紹工作的手法結識17歲的妻子，與對方見面後交往，不到一年便結婚但未生子。豈料，羅妻婚後發現丈夫曾在2018年時犯下2起性侵案件，更被台北地院判刑10年徒刑定讞，雙方感情生變，更心生離婚的念頭，與羅育祥分房睡覺。

警方表示，羅妻現年19歲，為雲林人，於17歲和羅育祥相識；由於羅妻7月曾通報羅育祥失蹤，但關押少女的密室卻在羅妻居住處，因此懷疑羅妻知情，目前將羅妻列為關係人，全案仍須深入調查釐清。

此外，羅育祥的母親也透露，她在新北市開設服飾店，每周會去新竹打掃，並給兒子2000元零用錢，完全不知道對方做出這件事，且事發後羅育祥還傳訊息說「這件事情跟我無關」，目前只想兒子好好配合調查，「我向菩薩懺悔，沒有把孩子教好，對女生的父母，我真的感到很抱歉」。

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