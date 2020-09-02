AIT解密「六項保證」　蔡英文：意味美國對台政策更清晰

▲總統蔡英文於中常會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國在台協會（AIT）近日公布2則解密電報，重申「六項保證」始終是美國對台政策的根本要素。對此，總統蔡英文2日表示，這次公布意味美國對台政策更清晰明確，支持台海現狀不受破壞的立場。

根據AIT說明，其中一則電文1982年7月10日由時任美國國務院次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）發給時任美國AIT處長李潔明（James R. Lilley），提供美國對1982年「八一七聯合公報」的解釋，因這與進行中的對台軍售有關。

此電報闡述，美方逐步減少對台軍售的意願，取決於對岸和平解決兩岸分歧的持續承諾。若對岸採取敵對侵略的態度，或建立軍事投射能力、導致區域的不安全或不穩定，美國將增加對台軍售。

AIT指出，這表示美國的主要關切為維持兩岸的權力平衡，因此對台軍售的性能和數量將完全取決於對岸帶來的威脅。文件以「最後一項保證：美國將持續對台軍售」作結。相關原則呼應1982年8月17日雷根總統草擬的備忘錄。

對此，蔡英文表示，美國這次公開六項保證內容，也強調這是對台政策的重要基礎，意味著美國對台政策上更清晰明確；特別是對岸近來在台海、西太平洋區域間的活動，衝擊區域的穩定與安全，顯示美國對於區域穩定的重視，特別是支持台海現狀不受破壞的政策立場。