　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「新莊西半球」雪乳妹身分曝！白皙美背震懾新北　IG盡現D級美照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼尤妝妝。（圖／JKF授權提供）

▲尤妝妝趕著去別處拍攝，請工作人員載她一程，沿途露出超白皙美背，停紅燈時她微微轉頭更露出左半球，後方騎士眼睛大吃冰淇淋。（圖／JKF授權提供）

記者陳雕文／新北報導

一部機車前陣子出現在新北市新莊，機車騎士們竟紛紛減速停在後方，原來是該部機車的乘客身材「太超過」，騎士們目不轉睛地盯著那超白皙美背，美背女微微轉頭…左半邊雪乳露出讓人忍不住拿手機拍下，照片開始在網路上瘋傳，被偷拍的本尊受訪時害羞表示，沒想到會被拍，而新聞曝光後她也在臉書分享謝謝大家。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲尤妝妝擁有天使臉孔，還有身高169公分與32D的魔鬼身材。（圖／尤妝妝授權提供）

本尊是23歲的JKF女郎「Linda Yu尤妝妝」，她表示，該張照片是在上個月底被拍的，當時她剛完成一場拍攝，後來要趕場去另一個地方拍，請工作人員載她一程，後來機車在化成路180號前等紅燈，沒想到意外被民眾拍下。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲女模大方展現好身材，性感指數破表。（圖／尤妝妝授權提供）

來自高雄的尤妝妝說，高中準備考學測前，覺得自己準備還不夠，所以去重考班讀，期間會覺得，沒去學校上課就不應該再跟家裡拿錢，所以除了在重考班補習，會利用一些閒暇時間去打工，因緣際會成為展場的Show Girl，怎料從此上癮並決定全心投入。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲結束拍攝工作後去吃羊肉，尤妝妝的超狂美臀照讓網友直呼，「想當椅子！」。（圖／尤妝妝授權提供）

尤妝妝說，大約3年前開始接觸JKF的拍攝，進而轉型成寫真女模，但依舊會參與各類型的商業拍攝，偶而還會有粉絲約拍。她還透露，自己私底下沒什麼娛樂活動，空閒時間會陪伴心愛的兔子，只要放假就會回高雄陪伴父母。她說，現在只想專心工作、陪伴家人及寵物，沒有心思談戀愛。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲展場Show Girl轉型成寫真女模。（圖／尤妝妝授權提供）

尤妝妝表示，父母不會限制我的發展，希望我開開心心就好，因此給了我很多發揮的空間，很謝謝他們！也謝謝網友、粉絲的支持，我會繼續加油的！

【尤妝妝小檔案】

年齡：23歲
身高體重：169公分/50公斤
三圍：32D/24/36
興趣：養兔子

IG：Linda Yu尤妝妝

 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／台灣輸出病例日本、越南　印尼船員境外移入
35歲國小狼師告白11歲女童交往4年　姐見「陌生鑰匙」才曝光
最關鍵人物！他揭高雄少女神閨蜜「2事蹟」：換我撐不到10分鐘
快訊／南下抓毒犯！台中警車撞嫌犯車　2警、1嫌送醫
澎湖民宿老闆偷拍美背妹傳臉書！意外曝50萬YouTuber私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「路口車不讓人」屏警強力執法　第1天開出218張違規告發單

「新莊西半球」雪乳妹身分曝！白皙美背震懾新北　IG盡現D級美照

神鬼男出獄扮司法黃牛　騙獄友前女友律師費、和解費穿幫了

基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿　箱內滿排泄物叫聲淒厲...重罰60萬！

幫民宅拆搖晃鐵框　消防員遭「鋼筋刺頸」噴血！加護觀察中

快訊／南下抓毒犯！台中警撞嫌犯車　2警、1嫌送醫救治中

遠房親戚嗆：不敢保證會怎樣！停車糾紛惹訴訟　公親秒變恐嚇事主

「鋁製項圈」在密室墊子底下搜出　羅嫌恐嚇少女「會電人」

朋友偷車打LINE「實況」　粗工收下爽開7天…4萬元飛了

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

「路口車不讓人」屏警強力執法　第1天開出218張違規告發單

「新莊西半球」雪乳妹身分曝！白皙美背震懾新北　IG盡現D級美照

神鬼男出獄扮司法黃牛　騙獄友前女友律師費、和解費穿幫了

基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿　箱內滿排泄物叫聲淒厲...重罰60萬！

幫民宅拆搖晃鐵框　消防員遭「鋼筋刺頸」噴血！加護觀察中

快訊／南下抓毒犯！台中警撞嫌犯車　2警、1嫌送醫救治中

遠房親戚嗆：不敢保證會怎樣！停車糾紛惹訴訟　公親秒變恐嚇事主

「鋁製項圈」在密室墊子底下搜出　羅嫌恐嚇少女「會電人」

朋友偷車打LINE「實況」　粗工收下爽開7天…4萬元飛了

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

林文瑞：香港、新加坡憂台轉賣瘦肉精美豬　外銷恐受衝擊　

在台印尼籍船員自費採檢陽性「列境外移入」　指揮中心匡列接觸者35人

平時就要灌輸小孩「3觀念」防歹徒！女律師曝10要點避免被綁架

商務人士縮短居檢維持18國　緬甸疫情上升被降至「中低風險國」

米歇爾連破詹皇柯瑞紀錄卻出局　不忘聲援社會正義獲讚真領袖

快訊／台灣病例輸出日本、越南　印尼船員境外移入

高雄少女被擄66小時「家長管教要更限制」？　呂秋遠一句話點醒爸媽

挑燈夜訓感染U23學弟　響尾蛇林家正：對職業付出態度

中職／樂天客家宴主題日　爆紅客家妹陳明珠球場主持

寵物雲清倉第三波抽「破千澎派零食箱」！　紐西蘭犬貓乾糧、推車55折售完為止

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

羅嫌稱「學姊有來打工」　警指恐有其他受害者

更多熱門

相關新聞

新莊豔遇「白皙美背妹」！騎到側邊「雪白長輩掉出」

新莊豔遇「白皙美背妹」！騎到側邊「雪白長輩掉出」

台灣人不管男女老少都喜歡騎機車，尤其最近天氣熱到爆，路上更容易看見一些「香豔春光」。有網友在騎車行經新莊時，驚見旁邊騎士載著一名身材火辣的辣妹，只見辣妹穿著背面全露的貼身洋裝，側面更是直接露出雪白半球，讓人看了目不轉睛，照片一PO上網，立刻引起全網暴動，最後也肉搜出辣妹身份。

新莊超白皙美背！她一轉頭露出「左半球」後方騎士嗨翻

新莊超白皙美背！她一轉頭露出「左半球」後方騎士嗨翻

狂野正妹「深夜運動」意外走光

狂野正妹「深夜運動」意外走光

疫情害收入少8成！show girl穿比基尼夜市賣芭樂

疫情害收入少8成！show girl穿比基尼夜市賣芭樂

「爆乳孝女」放送F級誘惑

「爆乳孝女」放送F級誘惑

關鍵字：

尤妝妝左半球JKF女郎寫真女模展場Show Girl

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

15歲小小彬升高中了！

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面