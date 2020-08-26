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網瘋傳「新莊超白皙美背」！她微微轉頭意外露出「左半球」…後方騎士們嗨翻

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▲▼尤妝妝。（圖／JKF授權提供）

▲尤妝妝趕著去別處拍攝，請工作人員載她一程，沿途露出超白皙美背，停紅燈時她微微轉頭更露出左半球，後方騎士眼睛大吃冰淇淋。（圖／JKF授權提供）

記者陳雕文／新北報導

一部機車前陣子出現在新北市新莊，機車騎士們竟紛紛減速停在後方，原來是該部機車的乘客身材「太超過」，騎士們目不轉睛地盯著那超白皙美背，美背女微微轉頭…左半邊雪乳露出讓人忍不住拿手機拍下，照片開始在網路上瘋傳，被偷拍的本尊受訪時害羞表示，沒想到會被拍，謝謝大家喜歡。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲尤妝妝擁有天使臉孔，還有身高169公分與32D的魔鬼身材。（圖／尤妝妝授權提供）

本尊是23歲的JKF女郎「Linda Yu尤妝妝」，她表示，該張照片是在上個月底被拍的，當時她剛完成一場拍攝，後來要趕場去另一個地方拍，請工作人員載她一程，後來機車在化成路180號前等紅燈，沒想到意外被民眾拍下。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲女模大方展現好身材，性感指數破表。（圖／尤妝妝授權提供）

來自高雄的尤妝妝說，高中準備考學測前，覺得自己準備還不夠，所以去重考班讀，期間會覺得，沒去學校上課就不應該再跟家裡拿錢，所以除了在重考班補習，會利用一些閒暇時間去打工，因緣際會成為展場的Show Girl，怎料從此上癮並決定全心投入。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲結束拍攝工作後去吃羊肉，尤妝妝的超狂美臀照讓網友直呼，「想當椅子！」。（圖／尤妝妝授權提供）

尤妝妝說，大約3年前開始接觸JKF的拍攝，進而轉型成寫真女模，但依舊會參與各類型的商業拍攝，偶而還會有粉絲約拍。她還透露，自己私底下沒什麼娛樂活動，空閒時間會陪伴心愛的兔子，只要放假就會回高雄陪伴父母。她說，現在只想專心工作、陪伴家人及寵物，沒有心思談戀愛。

▲▼尤妝妝。（圖／尤妝妝授權提供）

▲展場Show Girl轉型成寫真女模。（圖／尤妝妝授權提供）

尤妝妝表示，父母不會限制我的發展，希望我開開心心就好，因此給了我很多發揮的空間，很謝謝他們！也謝謝網友、粉絲的支持，我會繼續加油的！

【尤妝妝小檔案】

年齡：23歲
身高體重：169公分/50公斤
三圍：32D/24/36
興趣：養兔子

IG：Linda Yu尤妝妝

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