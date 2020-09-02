　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

vivo X50系列預計9/15上市　單機售價18,990元起

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼vivo X50系列將於9/15在台上市。（圖／vivo提供）

▲vivo X50系列將於9/15在台上市。（圖／vivo提供）

記者邱倢芯／台北報導

vivo新機vivo X50系列終於確定將在台灣上市。vivo指出，vivo X50與X50 Pro預計9/15上市，售價18,990元起，並同步推出內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的vivo X50 Pro專業攝影組原價25,990元、限量優惠23,990元。

vivo指出，即日起至vivo台北三創體驗旗艦店和高雄夢時代體驗店預購新機，就送Beats X入耳式藍牙耳機、vivo輕量雙肩電腦包、延長保固12個月(共計24個月)和螢幕意外保障12個月等價值高達12,880元預購禮。

值得注意的是，搭載微雲台影像系統「專業攝影版」的X50 Pro這次確定引進台灣；vivo X50 Pro配備4800萬微雲台主鏡頭和IMX598圖像感應器，透過Color Filter和F/1.6超大光圈提升進光亮，配合最新一代AI超級夜景演算法，透過軟硬體結合，大幅提升夜景拍照亮度，帶來更清晰的夜色，在極低光源環境下，X50 Pro還會根據光線自動進入極夜模式，以獨特的微雲台防手震延長曝光時間，輕鬆拍出亮度更高、噪點更少的暗夜照片。此外，X50 Pro採用萬物智能追焦技術，無論動物、人像甚至物品皆可鎖定追焦，防手震抓拍超清晰，無論小孩瞬間表情、跳躍間皆可輕鬆捕捉。

vivo X50 Pro預計9/15上市，單機售價23,990元，並同步推出內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的vivo X50 Pro專業攝影組原價25,990元、限量優惠23,990元。

而號稱是「市售最輕薄5G手機」的vivo X50新機，搭載 6.56吋極點全螢幕，機身厚度7.55mm、重量174.5g，配備3200萬畫素前鏡頭，和4800萬畫素主鏡頭、1300萬像素 20倍變焦鏡頭、800萬畫素超廣角和500萬畫素超微距等旗艦級四鏡頭，售價為18,990元。

►手抖人救星！vivo推出手機「微雲台影像系統」

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／台灣輸出病例日本、越南　印尼船員境外移入
35歲國小狼師告白11歲女童交往4年　姐見「陌生鑰匙」才曝光
最關鍵人物！他揭高雄少女神閨蜜「2事蹟」：換我撐不到10分鐘
快訊／南下抓毒犯！台中警車撞嫌犯車　2警、1嫌送醫
澎湖民宿老闆偷拍美背妹傳臉書！意外曝50萬YouTuber私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

vivo X50系列預計9/15上市　單機售價18,990元起

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「隱藏相簿」要來了　8強大功能一次看

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

高通發表Snapdragon 732G 中階4G手機遊戲與拍照效能再升級 小米新機先用

華碩ROG新品齊發！　帶來全新ROG顯示卡、螢幕、電競週邊

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

三星兩代摺疊機外觀比一比　外螢幕尺寸加大最有感

三星Galaxy Z Fold2今登場　一支要價近6萬元

蘋果秋季 6 樣新品全都曝！　含 iPhone 12 全購齊　果粉恐失血破 8 萬

果粉們要哭了　iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

vivo X50系列預計9/15上市　單機售價18,990元起

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「隱藏相簿」要來了　8強大功能一次看

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

高通發表Snapdragon 732G 中階4G手機遊戲與拍照效能再升級 小米新機先用

華碩ROG新品齊發！　帶來全新ROG顯示卡、螢幕、電競週邊

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

三星兩代摺疊機外觀比一比　外螢幕尺寸加大最有感

三星Galaxy Z Fold2今登場　一支要價近6萬元

蘋果秋季 6 樣新品全都曝！　含 iPhone 12 全購齊　果粉恐失血破 8 萬

果粉們要哭了　iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

林文瑞：香港、新加坡憂台轉賣瘦肉精美豬　外銷恐受衝擊　

在台印尼籍船員自費採檢陽性「列境外移入」　指揮中心匡列接觸者35人

平時就要灌輸小孩「3觀念」防歹徒！女律師曝10要點避免被綁架

商務人士縮短居檢維持18國　緬甸疫情上升被降至「中低風險國」

米歇爾連破詹皇柯瑞紀錄卻出局　不忘聲援社會正義獲讚真領袖

快訊／台灣病例輸出日本、越南　印尼船員境外移入

高雄少女被擄66小時「家長管教要更限制」？　呂秋遠一句話點醒爸媽

挑燈夜訓感染U23學弟　響尾蛇林家正：對職業付出態度

中職／樂天客家宴主題日　爆紅客家妹陳明珠球場主持

寵物雲清倉第三波抽「破千澎派零食箱」！　紐西蘭犬貓乾糧、推車55折售完為止

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

3C家電熱門新聞

蘋果秋季 6 樣新品含全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

iPhone 12 要來了！　外媒曝10月下旬與 Apple Watch 6 一同問世

臉書回不去了！　即日起 FB 將永久全面採用新介面

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「8強大功能」要來了

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

OPPO Reno 4電信商上架

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

台灣大再祭12款安卓手機電池維修優惠

小米10至尊紀念版動眼看

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

更多熱門

相關新聞

vivo推出手機「微雲台影像系統」

vivo推出手機「微雲台影像系統」

對於許多人來說，使用手機拍照、錄影時如果遇到手臂震動、行走晃動、裝置在行進間的顛簸，有70%的機率會導致影像拍攝失敗，而有部分的人可能會額外使用三軸穩定器、大型雲台、腳架等來避免這樣的問題，只不過這樣就得再付出一筆成本，且每次外出時都得背上無外設備，增加自己的負重。

vivo X50擬於下半年登台

vivo X50擬於下半年登台

關鍵字：

vivo X50vivo X50 Pro

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

15歲小小彬升高中了！

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面