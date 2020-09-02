vivo X50系列預計9/15上市　單機售價18,990元起

▲vivo X50系列將於9/15在台上市。（圖／vivo提供）

記者邱倢芯／台北報導

vivo新機vivo X50系列終於確定將在台灣上市。vivo指出，vivo X50與X50 Pro預計9/15上市，售價18,990元起，並同步推出內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的vivo X50 Pro專業攝影組原價25,990元、限量優惠23,990元。

vivo指出，即日起至vivo台北三創體驗旗艦店和高雄夢時代體驗店預購新機，就送Beats X入耳式藍牙耳機、vivo輕量雙肩電腦包、延長保固12個月(共計24個月)和螢幕意外保障12個月等價值高達12,880元預購禮。

值得注意的是，搭載微雲台影像系統「專業攝影版」的X50 Pro這次確定引進台灣；vivo X50 Pro配備4800萬微雲台主鏡頭和IMX598圖像感應器，透過Color Filter和F/1.6超大光圈提升進光亮，配合最新一代AI超級夜景演算法，透過軟硬體結合，大幅提升夜景拍照亮度，帶來更清晰的夜色，在極低光源環境下，X50 Pro還會根據光線自動進入極夜模式，以獨特的微雲台防手震延長曝光時間，輕鬆拍出亮度更高、噪點更少的暗夜照片。此外，X50 Pro採用萬物智能追焦技術，無論動物、人像甚至物品皆可鎖定追焦，防手震抓拍超清晰，無論小孩瞬間表情、跳躍間皆可輕鬆捕捉。

vivo X50 Pro預計9/15上市，單機售價23,990元，並同步推出內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的vivo X50 Pro專業攝影組原價25,990元、限量優惠23,990元。

而號稱是「市售最輕薄5G手機」的vivo X50新機，搭載 6.56吋極點全螢幕，機身厚度7.55mm、重量174.5g，配備3200萬畫素前鏡頭，和4800萬畫素主鏡頭、1300萬像素 20倍變焦鏡頭、800萬畫素超廣角和500萬畫素超微距等旗艦級四鏡頭，售價為18,990元。

►手抖人救星！vivo推出手機「微雲台影像系統」