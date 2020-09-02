性侵交保就和19歲嫩妻結婚還認識少女　保全李宗瑞：對不起媽媽

▲羅嫌落網後拒絕夜間偵訊，將於今早偵訊。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名14歲少女遭到「保全界李宗瑞」、31歲羅姓嫌犯誘騙到新竹，失聯66小時之後獲救。而羅嫌之前下藥性侵兩名少女，今年5月交保後就和19歲女友結婚，還上網認識少女，他落網後則說，「我對不起我媽媽！」律師認為，法官未考量羅男有「再犯之虞」就裁定交保，才導致發生後來案件。

羅嫌已非初次犯案，判決指出，他2018年就曾下藥性侵2名少女。台北地院今年7月依《兒童及少年性剝削防制條例》以藥劑之方法，使少年被拍攝性交及猥褻行為之照片、影片罪，判刑10年。

▼警方在竹東逮到羅嫌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而在法院審理期間，羅嫌今年5月獲得法官裁定交保，《東森新聞》報導，他出來後與交往一年多、小12歲的女友結婚，住在母親5月才買的新竹縣竹東鎮的獨棟豪宅，並改成分租套房出租。鄰居說，沒看過羅嫌和太太，「我連他有老婆我都不知道。」羅妻則說，婚後才知丈夫有前科，且早已分居。

沒想到羅嫌食髓知味，和同夥以「電競陪玩打工」誘拐並控制高雄14歲少女。警方在66小時後順利破案，救出被關在豪宅天花板夾層的少女。羅落網後在鏡頭前說，「我對不起我媽媽」；被記者問「要跟少女道歉嗎」，他說「我跟她道過歉了。」他拒絕夜間偵訊，從三民二分局移往高雄刑大留滯室，將於今早偵訊。

《自由時報》報導，羅男交保後當月就上網認識少女。律師黃帝穎批評，法官沒考量羅有「再犯之虞」就放人，才導致後來的案件發生。

▲▼少女被關在天花板夾層，平安獲救。（圖／記者吳奕靖翻攝）