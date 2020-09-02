暑假作業被退回！學生「蹲坐教室外瘋狂補寫」　網笑：滿滿回憶呀

▲暑假作業被退回！學生「蹲坐教室外瘋狂補寫」。（圖／CTWANT提供／翻攝微博封面新聞，下同）

圖文／CTWANT

開學季到了，學生們準備收心，帶著老師在暑假前指派的作業回到學校，不過中國河南信陽某學校卻出現了一奇觀，一群中學生趴在教室外寫作業，而家長則站在一旁盯著孩子，原來這些學生是因為「作業不合格」被退回要求重寫。

根據《封面新聞》報導，8月31日，河南信陽某學校有一群學生趴在教室外面寫作業，家長還在一旁盯著孩子。原來是開學第一天，老師檢查暑假作業，把不合格的作業全退了回去，要求學生蹲在門口重寫，沒有合格就不能繳交學費入學。畫面中可以看到，有些學生搬了張小桌子，有些人則是直接坐在地上，用書包當桌子，每個人拿著筆馬不停蹄得狂趕作業。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「這老師真是太負責了」、「出來混暑假的，是時候還了」、「一個完整的暑假，必須得有個瘋狂補作業收尾」、「像極了當年的我」、「滿滿的回憶呀！」

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