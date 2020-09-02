揪心！湖南3歲童獨自搭電梯身亡　拍門求助最後身影曝光

圖文／鏡週刊

一場電梯意外讓長輩的88歲大壽，成為3歲女童的忌日，家人傷痛不已，女童在電梯內的最後身影也在網路上曝光。

8月28日中國湖南省一位乳名為「萌萌」的3歲女童，與家人外出用餐，慶祝外曾祖母88歲大壽。下午1點許回到外曾祖母的公寓，萌萌見電梯門開，蹦蹦跳跳地往裡面衝，行動緩慢的外曾祖母隨後，電梯門卻在她眼前迅速關上、上樓，其他家人也還在電梯外。

女童家沒有電梯，對電梯不熟悉，家人急得大喊：「萌萌不要怕，我們馬上就上來！」因為公寓只有一部電梯，部分家人在原地等電梯，部分家人沿著樓梯一層層尋人，才爬到5樓，就聽見外頭傳來撞擊聲，發現女童墜樓，傷重身亡。

調閱監視器，發現女童在電梯關上後立刻拍門求救，急得跳腳，慌亂間按了位置較低的4樓電梯鍵，可當電梯抵達了4樓，女童出外查看發現門外沒人，又繼續往上搭到8樓，這次電梯門一開女童就往外衝，不到1分鐘，女童就從距離電梯不到3公尺的半開型樓梯窗台墜下。

女童的奶奶非常自責，認為是自己要來拜訪媽媽（女童外曾祖母）才會出事，處於崩潰狀態。家屬承認「監管不力」，但認為物業管理公司和大樓開發商也有一定責任。女童身高約100公分，而她墜樓的窗台僅有92公分，下面還有踢腳線方便女童攀爬，防護功能顯有缺失，女童姑丈沉重地說：「只要再給我半分鐘或是一分鐘的時間，我們家屬就能跑到第8樓找到她。」

28日墜樓事故發生後，物管公司、淥口鎮政府表示將派出工作人員到場，並約定於週六（29日）上午9點進行協商，但到了當天，物管辦公室重門深鎖，尹姓負責人否認約定協商。港媒《東網》記者去電詢問，鎮黨委委員羅娟表示，正聯絡物管和開發商，又承諾安排各方當事進行協商。

本刊呼籲照顧者重視兒童的電梯教育，台灣內政部營建署頒布「電梯管理實用手札」提醒勿讓兒童獨自搭乘電梯，中華民國電梯協會也提醒，應給孩子灌輸安全意識及進行必要的防範措施教育。



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