　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台漫畫家登《週刊少年JUMP》　闖漫畫大國感：日本是讀空氣的民族

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

彭傑表示，剛開始與日本出版社接觸時的確需要適應文化差異。圖為彭傑作品《時間支配者》改編為日本動畫。（翻攝《時間支配者》動畫預告）

圖文／鏡週刊

台灣漫畫家彭傑於2010年登上日本銷量最大漫畫雜誌《週刊少年JUMP》，如今在日本同時有4部作品連載。但台日文化的差異，也讓彭傑與日本出版社有過磨合期。

 

例如他獨創SOP，結合所屬公司友善文創的助手制度，把畫漫畫變成工廠流水線，讓交稿效率大增。但一開始日本出版社不習慣彭傑的交稿速度，還曾質疑他不認真畫畫，「日本漫畫家大多是最後一刻才交稿，他們認為拚到最後一刻是一種運動家精神，才是努力的表現。」雙方合作久了、出版社了解彭傑的習慣後，他反而成為出版社最放心的作家。

除了交稿的「文化差異」，還有不少與日方磨合的地方。彭傑舉例，在《新宿DxD》有診所場景，裡頭有視力檢查表，「在台灣是『E』，但日本只有『C』。」他強調，當故事背景是日本時裝現代，不管是人物穿著打扮、或一些細節的氛圍，「有一點不一樣他們都察覺的出來。」

請繼續往下閱讀...

因此後來彭傑很多作品設定為奇幻世界，「我們做一些放諸四海皆準的，那就跟文化世界無關了。」他強調：「我們去日本發展，但我們不要硬讓自己變成日本人，我們是台灣人，我們要發揮自己擅長的東西。」

另外讓彭傑不習慣的，還有日本人的性格，「日本是一個要讀空氣的民族，很多時候我們是問不出理由的；你最好不要問，問了也不會給你答案，所以我們要去猜他們在想什麼。」例如與日本編輯交手，「他們不會給確切答案，會很曖昧，這是文化上的問題。」


更多鏡週刊報導
不被理解的孤獨　彭傑：我在別人的故事裡就是個壞人
文化部砸1億輔導漫畫產業　彭傑：該振作的是被補助的人
台灣第一人　建築師轉漫畫家靠《小叮噹》啟蒙

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　曝超神投資法
獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情
高雄少女戴項圈遭囚禁！破案關鍵是「備用手機」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息

台漫畫家登《週刊少年JUMP》　闖漫畫大國感：日本是讀空氣的民族

基隆中元祭深夜施放水燈　首用大吊車王船吊下海...民眾高喊「發喔！」

10號颱風「海神」路徑收束！即將大轉彎　甩雨北台灣時間點出爐

屁孩狠嗆「館長老婆會被處理」！能仁家商急發聲明...案情大逆轉

開放瘦肉精美豬換取FTA門票？醫：當執政當局的養豬支持者很辛苦

美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣「迷彩色」曝光

開放美豬遭疑「食安、農安向下沈淪」　陳吉仲：概括承受所有批評

鷄籠中元祭科儀不減　水燈遊行改車隊繞境首度不封街

吃過量香蕉會致命？　農委會闢謠：成年人一天吃6根沒問題

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息

台漫畫家登《週刊少年JUMP》　闖漫畫大國感：日本是讀空氣的民族

基隆中元祭深夜施放水燈　首用大吊車王船吊下海...民眾高喊「發喔！」

10號颱風「海神」路徑收束！即將大轉彎　甩雨北台灣時間點出爐

屁孩狠嗆「館長老婆會被處理」！能仁家商急發聲明...案情大逆轉

開放瘦肉精美豬換取FTA門票？醫：當執政當局的養豬支持者很辛苦

美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣「迷彩色」曝光

開放美豬遭疑「食安、農安向下沈淪」　陳吉仲：概括承受所有批評

鷄籠中元祭科儀不減　水燈遊行改車隊繞境首度不封街

吃過量香蕉會致命？　農委會闢謠：成年人一天吃6根沒問題

中職／砸傷5年再碰上　陽耀勳：林哲瑄說他會怕

暑假作業被退回！學生「蹲坐教室外瘋狂補寫」　網笑：滿滿回憶呀

自拿BB槍「射爆一邊蛋」！　狂男10天後多重器官衰竭亡

桃園「焦黑火燒屋」1200萬出售！網傻：旺宅耶…內行人點關鍵

情侶必學7個體位！吵架後的性愛特別激情

廣西3日遊旅費140元！大媽吐槽全吃爛菜　送1鵝「帶回家自己養」

騎士「轉頭看妹」下秒撞車倒地！美腿女回眸關心他…網嗨翻：一切都值得了

北京大學「南海感知計畫」指：美軍驅逐艦行經「澎湖以東」海域

無視友人勸誡！校長娶小22歲校花　下場是50萬贍養費離婚抑鬱亡

中職／富邦轟炸威拉諾　蔣智賢：情鬼功課做的好

爽歪玩到忘我！法鬥聽「爸要回來」　秒彈起變嚴肅臉...網笑：爸寶無誤

生活熱門新聞

即／太平洋雙颱！第10號海神生成

海神颱風大轉彎　甩雨北台時間點出爐

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高嘉瑜探望獻唱　館長表情逐漸母湯

期許老婆有上進心　自私尪列清單遭砲翻

屁孩嗆館長妻會被處理！能仁家商回應

PTT大神接龍「拼上最後一塊拼圖」

美德口罩參戰！10月開賣迷彩色曝光

女兒神回開學會不會哭　背影超霸氣

找到保全李宗瑞！肉搜大神助破案

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

Joeman快突破200萬訂閱　PTT爆熱議

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

德國警告王毅：不要威脅歐洲盟友

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面