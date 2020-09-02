台漫畫家登《週刊少年JUMP》　闖漫畫大國感：日本是讀空氣的民族

圖文／鏡週刊

台灣漫畫家彭傑於2010年登上日本銷量最大漫畫雜誌《週刊少年JUMP》，如今在日本同時有4部作品連載。但台日文化的差異，也讓彭傑與日本出版社有過磨合期。

例如他獨創SOP，結合所屬公司友善文創的助手制度，把畫漫畫變成工廠流水線，讓交稿效率大增。但一開始日本出版社不習慣彭傑的交稿速度，還曾質疑他不認真畫畫，「日本漫畫家大多是最後一刻才交稿，他們認為拚到最後一刻是一種運動家精神，才是努力的表現。」雙方合作久了、出版社了解彭傑的習慣後，他反而成為出版社最放心的作家。

除了交稿的「文化差異」，還有不少與日方磨合的地方。彭傑舉例，在《新宿DxD》有診所場景，裡頭有視力檢查表，「在台灣是『E』，但日本只有『C』。」他強調，當故事背景是日本時裝現代，不管是人物穿著打扮、或一些細節的氛圍，「有一點不一樣他們都察覺的出來。」

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因此後來彭傑很多作品設定為奇幻世界，「我們做一些放諸四海皆準的，那就跟文化世界無關了。」他強調：「我們去日本發展，但我們不要硬讓自己變成日本人，我們是台灣人，我們要發揮自己擅長的東西。」

另外讓彭傑不習慣的，還有日本人的性格，「日本是一個要讀空氣的民族，很多時候我們是問不出理由的；你最好不要問，問了也不會給你答案，所以我們要去猜他們在想什麼。」例如與日本編輯交手，「他們不會給確切答案，會很曖昧，這是文化上的問題。」



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