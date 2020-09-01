35歲前受孕成功率高　體重和年齡影響婦女生育能力

▲王馨世醫師指出，35歲前受孕成功率高。（圖／宏其婦幼提供）

記者楊淑媛／桃園報導

現代人工作壓力大且晚婚，致許多婦女在婚後多年，遲未受孕情況日愈普遍。桃園中壢區宏其婦幼醫院學術副院長暨國際生殖醫學中心主治醫師王馨世表示，婦女的年齡除了影響受孕，體重過重或肥胖也會影響卵巢排卵功能以及懷孕的機率，鼓勵婦女在35歲之前受孕，如此懷孕的成功率會比較高。

▲王馨世教授(右二）從長庚醫院退休，轉任宏其婦幼醫院。（圖／宏其婦幼提供）

王馨世說，懷孕的成功機率，與女性的年齡以及卵巢濾泡的存量有關。女性在40歲以後，卵巢功能開始退化萎縮，卵巢濾泡的數量明顯減少，排卵功能也相對變差。無論年齡大小，依懷孕的成功率來排序：試管嬰兒療法>人工受精療法>自然同房。

年齡在40歲以上，且「抗穆勒氏荷爾蒙(AMH)」值在1.0以下，表示卵巢濾泡的存量已經不多，品質差的比率也比較高，自然懷孕的機率不高，應儘早開始嘗試人工協助生殖療法(試管嬰兒療法，人工受精療法)，尤其建議試管嬰兒療程，否則，每個月成批成群的濾泡持續地消耗與萎縮，懷孕的機率也會愈來愈低。

若卵巢濾泡存量低到某一個程度，即使接受試管嬰兒療程的治療，懷孕的機率也是不高。例如：40歲以上，試管嬰兒療法的懷孕成功率只有15-20%，也就是說，做4-5次試管嬰兒才會有一次懷孕，但相對於自然同房的懷孕機率，已經高出5倍以上了！

由於不同年齡，條件不同，懷孕成功率也不同，因此，王馨世教授鼓勵婦女在35歲之前受孕，如此懷孕的成功率會比較高。王馨世教授今年8月剛從長庚醫院退休，9月起轉任宏其婦幼醫院學術副院長暨國際生殖醫學中心主治醫師。

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