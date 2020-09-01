快訊／密室監禁高雄少女66小時！羅姓保全拒絕夜間偵訊

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄少女失聯66小時，在台北、新北、新竹三地警方聯合追查之下，終於在新竹縣竹東鎮某民宅內的密室尋獲，並將羅姓、王姓、盧姓等3名嫌犯由新竹押至高雄偵訊。羅姓主嫌拒絕夜間偵訊，從三民二分局移往高雄刑大留滯室，明早偵訊。

▲羅男拒絕夜間偵訊。（圖／記者張榮恩攝）



警方表示，少女透過網路結識嫌犯，雙方約定以月薪5萬達成「陪玩打工」的工作約定，在拿到嫌犯寄來的高鐵票錢、手機及sim卡等物品後，自行北上到新竹高鐵站。

警方指出，羅姓嫌犯將少女關在加蓋密室4天，以會電擊的黑色項圈加以控制，且將手機交給盧姓嫌犯，疑似誘導警方搜索，目前仍持續調查，不排除湮滅證據的可能性。

少女獲救後表示，羅嫌跟她說不聽話就會被項圈電擊，只好乖乖聽從對方指示，整個房間內只有她和一隻鯊魚娃娃。據醫院初步驗傷結果，少女並無外傷，脖子也沒有紅腫情況，血液中也無藥物反應。

此外，警方曾向羅嫌19歲妻子詢問，但不願意配合調查，且少女被關押在羅男住處的4樓房間上方，因此有窩藏犯人、共犯的嫌疑。

羅姓男子被逮後，有向鏡頭道歉，也聲稱妻子完全不知情，但密室開關須從外部上鎖，沒有外力協助難以關閉，因此羅妻也被列入調查。

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