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新北市政府召開「廉政會報」　侯友宜：興利除弊永遠要走的路線

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▲ 新北市政府召開「廉政會報」 侯友宜：興利除弊永遠要走的路線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市政府召開「廉政會報」，侯友宜：興利除弊永遠要走的路線。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於8月31日上午召開「廉政會報」，由市長侯友宜親自主持，並邀請臺灣新北地方檢察署檢察長王文德、法務部調查局新北市調查處處長蔡文郎、世新大學行政管理學系副教授吳怡融及謙信法律事務所律師王藹芸等人，以專業第三者角度，就新北市政府廉政業務推動情形提出建言。

侯友宜表示，興利除弊永遠是我們要走的路線，在除弊上，展現魄力不怕惡勢力的決心，像是五股垃圾山、治安、公安議題，我們要扛起壓力，讓民眾信任我們；在興利上，秉持新「三民主義」的精神，利民、便民、愛民，利民要讓民眾經濟更好。

侯友宜說，便民要提高行政效率快速審查人民申請案，讓人民知道政府是力挺他們的；愛民要以同理心關懷照顧弱勢。不論土地開發、都市更新或重大工程建設，我們要扮演好興利的角色，在興利的過程中，要注意我們自己的廉能操守，大家團隊合作一起興利除弊，改變新北市。

本次會議內容分別由消防局與水利局就「校園消防安全複查」及「防汛整備作為」提出專題報告，提及政風人員與機關同仁組成任務編組，共同對新北市校園消防安全設備及抽水站進行抽檢，確保相關廠商有無確實履約，協助同仁公正執法，為廣大市民的生命、身體及財產安全進行把關，打造一個更安心優質的生活環境，讓新北市邁向幸福城市。

另外，政風處提出「行政審查及裁處業務透明卓越專案計畫」及「因應公職人員利益衝突迴避法，本府各目的事業主管機關補（捐）助計畫項目申請表須增列相關說明」之提案討論，前者係推動新北市政府行政裁量業務公開透明，提升民眾對本府施政之信任感；後者係公職人員利益衝突迴避法規範的公職人員（含民意代表）或其關係人（如親屬、機要及民間團體）向機關團體依法公開申請補助時，要據實表明身分關係，以免受罰。

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