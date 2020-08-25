　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT狂PO照宣示　台美真朋友！合作比以前更為強勁

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼AIT在臉書分享多張照片，展現台美重要的合作時刻。（圖／翻攝AIT臉書）

▲AIT在臉書分享多張照片，展現台美重要的合作時刻。（圖／翻攝AIT臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

美國在台協會（AIT）訂八月為「安全合作月」，意味著台美雙方的關係是「真朋友真進展」，在臉書也PO出多張台美安全合作的案例，強調台美合作比以往更為強勁。

AIT透過臉書提到，美台安全合作不只關注傳統安全威脅，也強調「非傳統」的安全威脅，包括網路攻擊、自然災害、氣候變遷的影響，以及不實資訊，其中我們特別著重安全的科技與網絡，以支持我們的數位活動和經濟發展。

AIT指出近年來美台安全合作的重大時刻，2018年11月8日兩艘美國派里級巡防艦正式在台灣成軍，此軍售案符合美國在《台灣關係法》中提供軍備以支持台灣自我防衛的承諾，同時也對印太地區的政治穩定、軍事平衡與經濟進展至關重要。

另外還包括，2012年第一架阿帕契直升機運送到台灣前，於亞利桑那州的梅薩 (波音工廠) 進行阿帕契計畫管理審查；前美軍飛行員和維修人員組成美國技術協助團隊，自2016年起為台灣軍隊提供訓練與諮詢；2019年台灣UH-60M黑鷹直升機於台中新社基地舉行完全作戰能力成軍典禮。

▲▼AIT在臉書分享多張照片，展現台美重要的合作時刻。（圖／翻攝AIT臉書）

▲2019年台灣UH-60M黑鷹直升機於台中新社基地舉行完全作戰能力成軍典禮。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
跟正妹網紅吃飯…男請客一看「10萬元帳單」嚇跑！結局神逆轉
快訊／37億賭金非法匯台！他遭通緝投案　20分籌到2000萬
割包皮後睡醒「下面黑了」！他嚇奔急診室...住院搶救10天
疫情低谷快結束了　專家預警「備戰只剩30天」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文：台灣經濟成長居四小龍之首　關鍵在不需封城

AIT狂PO照宣示　台美真朋友！合作比以前更為強勁

前國資圖館長「詐領2.2萬元出差費」　監察院通過彈劾

蔣萬安自爆「藉口修電腦」進政大女宿過七夕　大學戀情結果曝光

銀翼餐廳違法營業　北市建管處：若8月底未改善「依法斷水斷電」

「曾代表社民黨」不得參選時力決策委員　劉仕傑主動放棄資格

有關2020東森好朋友Chill 生活節活動之說明

「國昌錄音黨」開戰！　爆料者賭200萬駁綠網軍…怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

外交部做了一件事　讓蔡英文今晚想來點...「普羅旺斯燉菜」！

馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

來朋友家K歌才唱兩句「喔」一聲　他怒：坐爆好幾張以後請自備椅子

蔡英文：台灣經濟成長居四小龍之首　關鍵在不需封城

AIT狂PO照宣示　台美真朋友！合作比以前更為強勁

前國資圖館長「詐領2.2萬元出差費」　監察院通過彈劾

蔣萬安自爆「藉口修電腦」進政大女宿過七夕　大學戀情結果曝光

銀翼餐廳違法營業　北市建管處：若8月底未改善「依法斷水斷電」

「曾代表社民黨」不得參選時力決策委員　劉仕傑主動放棄資格

有關2020東森好朋友Chill 生活節活動之說明

「國昌錄音黨」開戰！　爆料者賭200萬駁綠網軍…怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

外交部做了一件事　讓蔡英文今晚想來點...「普羅旺斯燉菜」！

馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

台北夜衝最陰路段？　網點名「這裡」曾年死9人：騎過都毛毛的

台南超商店長機警阻詐157萬　老翁一生老本險全被騙

普吉島「海灘度假村」指定隔離　泰國擬開放「密封安全」觀光

見鄰居藏獒嚇爆！女騎士緊張撞牆摔成「一級傷殘」　法院判決出爐了

Tiffany嫁LVMH再延3個月　4000億交易案一波三折

烤熟了！穿短褲划獨木舟4小時　他雙腿成「紫芋」竄爆水泡痛炸

日職／呂彥青二軍後援2.2局飆4K　連3場無失分

白癡公主七夕解封！罕見曬「男友視角」巨胸片　網驚：二次發育

快訊／37億賭金非法匯台！他遭通緝投案　20分鐘籌到2000萬交保

色狼躲台南圖書館女廁偷拍女子裙底風光　被害人報警活逮

政治熱門新聞

罷捷連署缺件173份！最新進度笑了

德國普篩喊卡？他翻譯國外報導驚「被帶風向」

吳斯懷問蔡：國軍會不會還沒上場就Game Over？

快訊／北市大稻埕煙火延至29日登場

韓粉專轉發大外宣？作為中國人「我很驕傲」

王浩宇爆時力2020內幕　黃國昌曾嗆：提名我選總統

還原黃國昌痛斥曾玟學現場　高鈺婷在場目睹

台灣外交突破　「南法觀光重鎮」新設辦事處

賴品妤爆乳照被放大　槓網友：你脖子接腸子？

女教練太像賴品妤被出征　本尊回應了！

她賭200萬駁綠網軍　怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺囑：請馬英九三思

蔣萬安爆「藉口修電腦」進政大女宿　戀情結果曝光

蘇貞昌嗆「對不起台灣人」　馬辦回擊：再度示範騙完神明騙人民

更多熱門

相關新聞

AIT：台灣是世上良善力量　支持在國際扮演更積極角色

AIT：台灣是世上良善力量　支持在國際扮演更積極角色

美國在台協會（AIT）25日指出，AIT、美國國務院、駐美台北經濟文化代表處、台灣外交部，以及其他相關美台部會高階官員，日前舉行一場線上論壇，討論如何擴大台灣在國際組織中，有意義的參與。

蔡英文稱「和平靠國防」　國台辦：挾洋自重

蔡英文稱「和平靠國防」　國台辦：挾洋自重

AIT重申2018年巡防艦軍售案符合《台灣關係法》

AIT重申2018年巡防艦軍售案符合《台灣關係法》

AIT降半旗3天哀悼李登輝：他是民主改革先行者

AIT降半旗3天哀悼李登輝：他是民主改革先行者

李登輝辭世　AIT降半旗哀悼

李登輝辭世　AIT降半旗哀悼

關鍵字：

AIT美國在台協會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

蕾菈被控「買IG粉絲」凌晨親揭真相

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面