AIT狂PO照宣示　台美真朋友！合作比以前更為強勁

▲AIT在臉書分享多張照片，展現台美重要的合作時刻。（圖／翻攝AIT臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

美國在台協會（AIT）訂八月為「安全合作月」，意味著台美雙方的關係是「真朋友真進展」，在臉書也PO出多張台美安全合作的案例，強調台美合作比以往更為強勁。

AIT透過臉書提到，美台安全合作不只關注傳統安全威脅，也強調「非傳統」的安全威脅，包括網路攻擊、自然災害、氣候變遷的影響，以及不實資訊，其中我們特別著重安全的科技與網絡，以支持我們的數位活動和經濟發展。

AIT指出近年來美台安全合作的重大時刻，2018年11月8日兩艘美國派里級巡防艦正式在台灣成軍，此軍售案符合美國在《台灣關係法》中提供軍備以支持台灣自我防衛的承諾，同時也對印太地區的政治穩定、軍事平衡與經濟進展至關重要。

另外還包括，2012年第一架阿帕契直升機運送到台灣前，於亞利桑那州的梅薩 (波音工廠) 進行阿帕契計畫管理審查；前美軍飛行員和維修人員組成美國技術協助團隊，自2016年起為台灣軍隊提供訓練與諮詢；2019年台灣UH-60M黑鷹直升機於台中新社基地舉行完全作戰能力成軍典禮。

▲2019年台灣UH-60M黑鷹直升機於台中新社基地舉行完全作戰能力成軍典禮。