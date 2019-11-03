部落古謡紥根！縱谷、南迴、海岸線藝文師及耆老進駐校園教唱

▲可愛的原住民小朋友一起嗨唱「米呼米尚x阿賴~一起Semnai吧！」，現場氣氛相當嗨，宛如一場原住民族豐年祭典。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

當排灣族遇上布農族再一起碰上阿美族的時候，會擦出怎樣的火花呢？台東推廣藝文教育扎根，今年以安朔國小、海端國小、泰源國小等校園為據點，把耆老長者及藝文師邀請駐校教導學童吟唱傳統古謠，2日邀請縣民走訪台東美術館戶外廣場，與一群可愛的原住民小朋友，一起嗨唱「米呼米尚x阿賴~一起Semnai吧！」，現場氣氛相當嗨，宛如一場原住民族豐年祭典。

▲恆春民謠進香團最年長的團員特別致贈恆春有形文化資產月琴。



恆春民謠進香團趙振英團長及最年長的團員特別致贈恆春有形文化資產月琴及無形文化資產城樓景象給饒慶鈴縣長，由陳秘書長代表接受，秘書長也代表縣府回贈鼻笛。活動中也邀請剛代表觀光局到日本觀光代言的台東高商原舞社與恆春民謠進香團月琴古謠同台演出，雙東觀摩交流共同參與盛會的機會。

▲台東縣政府回贈鼻笛。



陳明仁秘書長表示，成果展演特別以嘉年華會方式來呈現，縣府執行藝文扎根的精神即在幫助他們傳承歷史×守護歷史×寫入歷史，台東高商的大哥哥大姐姐們也以他們自幼學習得來的古謠歌舞，站上日本韓國等國際舞台上，所獲得的不僅是文化的榮耀外，也是賦予自己一份傳遞香火的責任，邀請恆春月琴古謠同台演出，也讓學童能夠體會，大家都在為自己文化努力及學習。

▲▼恆春民謠進香團月琴古謠與台東高商原舞社演出。



每個族群都有自己的文化特色，尤其是台東更是多元族群文化的融合，如何讓傳統古謠重新在部落扎根，文化處今年特選縱谷線、南迴線、海岸線各一個部落為扎根據點，讓藝文師、耆老與孩子們一起互相學習，山谷中傳唱聲響，多了童稚清晰遼繞迴音，即便是不同族群的學童也樂於共學共歡樂。

學童透過每週沉浸式教學，相信畢業的那一年都能流利的說族語，亦期盼長大的未來，能用最自然的歌聲唱出自己的故事，用最原始的文化展出最珍貴的資產。

藉由藝文教育扎根的方式，為家鄉的孩子們傳教文化課，孩子們單純的快樂！鮮活的生命力！渾然天成的音樂舞蹈，最好聽的古謠來自我故鄉的自信要展現給縣民欣賞！

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