膨脹中的「梅莎」動了！開學日甩雨彈灌北台　各地午後雷雨恐更強

▲梅莎明日最靠近台灣，北部將有陣雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風梅莎持續增強，預計明日清晨影響北台灣，氣象局表示，北部、東北部地區在周一開學日將會有不定時陣雨，其他地區則以午後雷雨為主，雨勢也較明顯。周三颱風遠離後，台灣附近風場轉為西南風，各地將有午後雷雨，周四吹起東北風，北部、東北部則會有較大雨勢。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，梅莎逐漸膨脹中，慢慢動了起來，加速往北移動。周一將通過日本琉球群島，周二下午掠過日本西部，周三夜晚貫穿南韓。

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由於梅莎所處的環境良好，低風切、高海溫、高能量，非常適合發展，加上北方有高層冷心低壓通過，打通高層輻散通道，未來48小時，強度將顯著提升，範圍擴大，周二強度直攻強烈颱風。

在北上過程中，颱風外圍環流仍會為北部、宜蘭帶來些許降雨。周三後西南風增強，中、南部有下雨機會，其他地區則是有午後雷雨。

▲梅莎最快將於明晚增強為強烈颱風。（圖／氣象局）

臉書專頁「天氣即時預報」指出，梅莎影響小，但仍將帶來「陣雨、秋涼、髒空氣」。今晚到明早颱風靠近，北部、宜蘭開始有雨，周二晚間颱風遠離後，降雨則改以中、南部為主。

周一各地將感覺到「風變大(尤其沿海)、有一點涼意」，尤其「北部」因為下雨感受更明顯，但中南部僅早晚有感受，中午還是很熱。颱風遠離後帶動西南風，華南沿岸的霾害將隨著西南風於周二抵達西半部，空氣品質將會轉差。

而颱風離開後，各地「會下點雨，但不至於太多」，由於西南風的「強度、水氣量」都不及上週的程度，因此帶來的雨量也就不會太多。

▲梅莎離台遠，對台灣影響較小。（圖／氣象局）

另外，目前在日本南方海面上出現一熱帶擾動，根據氣象局官網預測圖顯示，預計將於下周六下半天生成熱帶性低氣壓，有機會成為今年第10號颱風「海神」，不過就目前路徑預測來看，該熱帶系統距離台灣非常遠，帶來的影響仍需持續觀察。

▲氣象局預測，日本南海上的熱帶擾動將於周六生成熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）