梅莎仍在「鍛鍊精實中」　彭啟明：很胖！有很高機會成長為強颱

記者李宜秦／台北報導

位於菲律賓東方海面的颱風「梅莎」正逐漸增強中，中央氣象局預測，梅莎最快今晚增強為中颱，且有機會繼續增強為強颱。氣象達人彭啟明表示，梅莎在季風低壓環流中「很胖」，有很高機會成長為強烈颱風。

▲梅莎將往北移動。（圖／氣象局提供）

請繼續往下閱讀...

氣象達人彭啟明於臉書發文表示，梅莎颱風仍在盤整發展中，在季風低壓環流中，很胖，但仍在鍛鍊精實當中，很快將成為中度颱風，強度的確有很高機會繼續成長為強烈颱風。

▲梅莎暴風圈未覆蓋到台灣。（圖／氣象局提供）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，由於颱風所在的大氣環境適宜，且今年西北太平洋域颱風數不多，海溫持續偏高的情況下給了梅莎颱風相當有利的發展條件，預期發展強度將達到中颱，並且有機會成為今年最強颱風。

不過並不需要過於擔心梅莎對台灣帶來的影響，因為各國氣象單位皆認為梅莎颱風將在下週一、二通過日本宮古島至那霸間海域北上進入東海，下週三逐漸遠離臺灣並接近朝鮮半島。

梅莎在接近至遠離過程，均與台灣陸地維持一段較遠距離而未直接侵襲，僅外圍環流可能為北部、宜蘭帶來間歇陣雨及較強陣風。目前預報的風雨強度也都不特別大，可能類似於冬天東北季風增強時的風雨量級。