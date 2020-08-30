「選錯人天天清明節」　連勝文批蔡英文：捍衛主權靠卑躬屈膝

▲國民黨製圖卡，批評民進黨時空打臉。（圖／翻攝自顏寬恒臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文宣布開放美國豬、牛進口引發爭議。國民黨智庫副董事長連勝文連發2篇文章，除了點出美豬進口對台灣豬農的影響外，也批評蔡英文「捍衛主權不是靠卑躬屈膝」。

連勝文在臉書表示，「做一個消費者，我喜歡吃美國牛排，但對於美國豬肉，我真的覺得不好吃！」之前減肥時，曾夢到在美國吃牛排，卻連想都沒想過任何在美國的豬肉餐點，有些美國中餐館牛肉餐點比豬肉多，美國最常見到中餐館的豬肉就是糖醋排骨，要不然就是咕咾肉，這些加了很多醬料的菜，美國豬肉拿來做火腿等加工品還行，拿來做中餐味道實在不太行。

連勝文指出，美豬進口對台灣豬農的影響，並不是因為美國豬肉不好吃就沒事，而是美國以大量低價的豬肉來搶佔市場，特別是大宗餐飲，或豬肉加工品市場，會不會嚴重影響到台灣豬農的生計？蔡英文曾說「敢進口美豬，總統就下台」，如今180度轉變，證明蔡英文面對台灣外部的緊張情勢時，只能拚命討好美國總統川普這個靠山，才能穩固自己與民進黨一干徒眾的權力，以及因權力而來的龐大金錢利益。

連勝文直言，「蔡英文不知道敢不敢像我一樣，直接宣布美國豬不好吃，自己絕對不買，如果連這個都不敢，那當年支持她的這些豬農，恐怕真的要被她騙到欲哭無淚了！」

國民黨拿行政院長蘇貞昌名言「有政府，會做事」，KUSO製成「有政府，會說謊。今晚我想來點...瘦肉精豬」圖卡，諷刺民進黨在野和執政兩套說法，根本是雙重標準。

連勝文分享該圖卡，並大酸「選對人天天情人節，選錯人天天清明節」、「雙標黨再次精彩演出」、「捍衛主權不是靠卑躬屈膝」。