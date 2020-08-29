快訊／台中「正忠排骨飯」火警！3樓排煙管竄火舌　員工驚逃

記者白珈陽／台中報導

台中南屯區知名便當店正忠排骨飯29日上午發生火警，現場疑似三樓排煙管竄出火舌，員工嚇得驚慌逃命。警消人員獲報，立刻出動11車共30人前往救援，所幸火勢立即遭到撲滅，也沒有人員受傷，但詳細的起火原因，仍有待調查釐清。

▲台中正忠排骨飯火警。（圖／記者白珈陽攝）

據現場員工表示，當時三樓正在備料，但排煙管卻突然竄出火舌，所有人見狀嚇壞趕緊逃出。員工表示，所有人的私人物品都放在五樓，來不及拿出來，「不知道有沒有被燒到，但性命要緊」。

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