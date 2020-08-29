血汗駕駛連開16小時！客運工會曝業者「造假工時」手法：擬告公總失職

▲客運工會爆料，桃園客運業者鑽漏洞偽造駕駛工時。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

客運司機再爆過勞！公路總局為管理國道客運駕駛工時，為每名駕駛配置隨身碟，只要開車時就需插入計時，以免工時超時。然而台灣汽車客運產業工會理事范光明指出，桃園客運公然挑戰公權力，要求駕駛使用2個隨身碟紀錄，導致有駕駛工時長達16小時，他表示，工會擬對「包庇業者」的公總官員提告。

為管理客運駕駛工時，交通部公路總局要求國道客運駕駛每人配置1個隨身碟，在開車時必須插入隨身碟，記錄工時與行車動態，近日將發文要求所有客運業者，必須於今年底前完成配備。

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不過范光明表示，許多客運業者刻意鑽漏洞，他爆料，桃園客運竟讓駕駛一人使用2個隨身碟，如A駕駛開車，卻使用B駕駛的隨身碟，當時B駕駛可能在開市區公車，不需要使用隨身碟，以此投機取巧的方式，偽造駕駛工時合法。

▲客運乘載數十名旅客，駕駛的精神狀況相當重要。（圖／記者張一中攝）



范光明指出，工會上周三已申請勞檢，主管機關卻到現在仍無動作，過去公總監理站派人調查，出發前竟還通知業者，調查後則回報沒有異狀，他直言「到底是政府包庇業者，還是業者欺騙政府？」

范光明表示，客運業者鑽漏洞，導致駕駛工時超長，有人連續上班11天、15天，甚至每天只睡3小時，精神狀況極差，工會不排除將針對失職的公總官員提告。

公路總局表示，若客運駕駛工時超過規定，或業者未善盡管理責任，可依法開罰9000到9萬元。2015年已頒布公路動態資訊管理要點，要求客運駕駛必須插入身份識別，為全面落實以隨身碟紀錄，公總也發文要求業者年底前改用隨身碟。