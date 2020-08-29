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高中生上摩鐵3男3女「荒淫大鍋炒」！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生

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暑假玩太嗨！高中生上摩鐵3打3「荒淫大鍋炒」　隔天下體痛爆要媽陪看醫生

▲洪永祥分享個案。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道）

圖文／CTWANT

隨著社會風氣開放，婚前性行為已成為常態，就連多人性行為也時有耳聞，然而狂歡之餘還是要做好自我保護，否則一不小心就可能染病。1名男高中生趁著暑假和朋友出遊，3人各自都帶了女伴同行，晚上在摩鐵喝酒後慾火難耐，竟然直接「大鍋炒」，不料隔天生殖器疼痛不已，只好硬著頭皮就醫檢查。

腎臟科醫師洪永祥日前在節目《醫師好辣》分享個案，該名高中生當時準備升高三，趁著放暑假期間和另外2名友人出遊，由於朋友們都帶了女朋友，因此一行人又再找了1位女生，湊成3男3女開心出門，6人剛開始先到KTV飲酒唱歌，後來覺得不夠盡興，決定到摩鐵開房間續攤。

請繼續往下閱讀...

剛進房間沒多久，2對情侶隨即開始親熱，而高中生雖然和另一位女孩不熟，但仍藉著酒意展開親密互動，6人越玩越嗨，最後更直接在房內上演集體肉搏；沒想到，當事人隔天酒醒後上廁所，突然感到下體疼痛，就連穿褲子也不舒服，卻又不敢讓家長知道，直到忍耐不住，才向媽媽吐露實情，並就醫檢查。

洪永祥表示，由於自己不是泌尿科醫師，當時是媽媽陪著婆婆洗腎，偷偷地詢問「你這邊有沒有在驗性病？」他才得知此事，後來他幫忙少年驗了性病、檢查生殖器，確認對方沒有染病，只是玩得太兇，導致下體因摩擦過度發炎，透過簡單的藥膏治療，不久後隨即痊癒。

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