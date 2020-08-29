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YouTube不能提「美豬美牛」　網測試驚：留言被刪了！

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▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉。（圖／記者李毓康攝）

▲政府拍板允許美國豬肉進入台灣。圖為傳統市場販售的國產溫體豬。（資料照／記者李毓康攝）

記者王致凱／綜合報導

蔡英文政府拍板允許使用瘦肉精的美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，引發輿論熱議。晚間有網友在PTT發文表示，發現在YouTube影片留言區提到「美豬美牛」，不到30秒鐘就會被自動刪掉，疑似被程式設為敏感關鍵字。

網友發文說，在多個知名YouTube頻道下方留言，只要提到「美豬、美牛」關鍵字，「留言活不到一分鐘就會消失」。網友質疑，台灣是否開始興起「文字獄」。

請繼續往下閱讀...

其他網友也紛紛留言說，「台灣連你水管都能管了喔? 實在太強大了」、「yt是哪國的」、「試了一下是真的」、「超扯啊！台灣yt什麼時候變成這樣啊」、「你各位自我審查一下」。

不過也有網友指出，應該是「美豬」二字被程式自動判定為仇恨性言論，若只留美牛就不會被刪。也有人說，如果打上American Pig（美國豬）就會被刪留言，若打American Pork（美國豬肉）則能通過。

記者查閱YouTube最新版本的《服務條款》，其中「由 YouTube 移除『內容』
」一節中確實提到，如果YouTube官方合理認為任何「內容」有可能對第三方造成傷害，YouTube有權移除或下架該內容。

根據YouTube《服務條款》，服務的內容包括影片、音訊、圖像、相片、文字、品牌宣傳、互動功能、軟體、指標或其他素材，也包括留言和文字稿在內。

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▼網友在PTT發文詢問，YouTube是否不允許留言「美豬美牛」。（圖／翻攝PTT）

▲▼網友在PTT發文詢問，YouTube是否不允許留言「美豬美牛」。（圖／翻攝PTT）

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