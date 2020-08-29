YouTube不能提「美豬美牛」　網測試驚：留言被刪了！

▲政府拍板允許美國豬肉進入台灣。圖為傳統市場販售的國產溫體豬。（資料照／記者李毓康攝）



記者王致凱／綜合報導

蔡英文政府拍板允許使用瘦肉精的美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，引發輿論熱議。晚間有網友在PTT發文表示，發現在YouTube影片留言區提到「美豬美牛」，不到30秒鐘就會被自動刪掉，疑似被程式設為敏感關鍵字。

網友發文說，在多個知名YouTube頻道下方留言，只要提到「美豬、美牛」關鍵字，「留言活不到一分鐘就會消失」。網友質疑，台灣是否開始興起「文字獄」。

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其他網友也紛紛留言說，「台灣連你水管都能管了喔? 實在太強大了」、「yt是哪國的」、「試了一下是真的」、「超扯啊！台灣yt什麼時候變成這樣啊」、「你各位自我審查一下」。

不過也有網友指出，應該是「美豬」二字被程式自動判定為仇恨性言論，若只留美牛就不會被刪。也有人說，如果打上American Pig（美國豬）就會被刪留言，若打American Pork（美國豬肉）則能通過。

記者查閱YouTube最新版本的《服務條款》，其中「由 YouTube 移除『內容』

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▼網友在PTT發文詢問，YouTube是否不允許留言「美豬美牛」。（圖／翻攝PTT）

